Ο Απόστολος Παναγόπουλος στο Πανευρωπαϊκό ταε κβον ντο

Στο Πανευρωπαϊκό Ανδρών με την Εθνική ο Απόστολος Παναγόπουλος του ΑΣ Αστραπή!

"Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώνουμε την κλήση του αθλητή του συλλόγου μας Παναγόπουλου Απόστολου στην Εθνική Ομάδα Ανδρών – Γυναικών, για την προετοιμασία και τη συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών (G4) που θα διεξαχθεί στο Μόναχο της Γερμανίας (11–14 Μαΐου 2026).

Ο Απόστολος είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ αθλητής από την Πάτρα που θα εκπροσωπήσει την πόλη μας σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας θα πραγματοποιηθεί:

Στην Καρδίτσα (06–10/04 & 13–22/04)

Στη Θεσσαλονίκη (25/04 – 09/05)

και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Γερμανία.

Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού ταεκβοντό, όπου θα συμμετάσχουν οι καλύτεροι αθλητές της ηπείρου.

Η παρουσία του Απόστολου σε αυτό το επίπεδο αποτελεί τεράστια επιτυχία για τον σύλλογό μας και την πόλη μας, αποδεικνύοντας τη σκληρή δουλειά και τη συνέπεια που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια.

Θερμά συγχαρητήρια στον αθλητή μας και καλή επιτυχία στην προετοιμασία και στους αγώνες!

Όλη η Πάτρα είναι μαζί σου!".

Ο γενικός γραμματέας της ΕΛΟΤ Μιχάλης Μουρούτσος επισκέφθηκε την Μεγάλη Τετάρτη το κλιμάκιο των εθνικών ομάδων και είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε όλους τους αθλητές και να τους τονώσει το ηθικό ενόψει των δύσκολων διοργανώσεων.

Οσον αφορά το μήνυμα που έστειλε ο χρυσός Ολυμπιονίκης στην εθνική ομάδα Ανδρών – Γυναικών αφορά την νοοτροπία που πρέπει να έχουν όλοι οι αθλητές, για να φτάσουν στο πιο υψηλό επίπεδο. Το προσεχές Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών είναι ένα από τα δυσκολότερα των τελευταίων χρόνων και ο γενικός γραμματέας της ΕΛΟΤ ζήτησε από τους αθλητές σε κάθε προπόνηση να ξεπερνάνε τον εαυτό τους και να δουλεύουν σκληρά, μόνο έτσι θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους.