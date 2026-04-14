«Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα»: Το συγκλονιστικό αντίο στην κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη- ΒΙΝΤΕΟ

Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου θρηνεί από το Σάββατο την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, Στέφανο Μπορμπόκη μόλις στα 59 του χρόνια.

Στην κηδεία του παρευρέθηκαν παλαίμαχοι παίκτες του ΠΑΟΚ, μέλη της διοίκησης και φίλοι του Δικεφάλου, ενώ την παράσταση έκλεψε ένας μουσικός, ο οποίος με το μπουζούκι του έπαιξε το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη, «Γενέθλια», το οποίο μιλά για ένα «αετόπουλο πληγωμένο στο χώμα».