Champions League: Μάχες σε Μαδρίτη και Λίβερπουλ για τα ημιτελικά

Τις επόμενες ώρες θα σχηματιστούν τα δύο ζευγάρια που θα παλέψουν για να βρεθούν στην Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου, στον τελικό του Champions League.

Την Τρίτη (14/4) θα δοθούν τα δύο πρώτα εισιτήρια για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Μετροπολιτάνο, με τους κολτσονέρος να έχουν προβάδισμα 2-0 από το πρώτο παιχνίδι. Τα γκολ των Άλβαρες (45′) και Σέρλοτ (70′) έδωσαν προβάδισμα στους Μαδριλένους, με τους μπλαουγκράνα να έχουν παράπονα από τη διαιτησία.



Οι παίκτες του Τσόλο Σιμεόνε θέλουν να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους στην έδρα τους, με την αρμάδα του Φλικ, που προελαύνει για το πρωτάθλημα, να στοχεύει στην remontada, ώστε να συνεχίσει στην διοργάνωση.

Σύμφωνα με το FMD, η Ατλέτικο θα προκριθεί κατά 88.8%, ενώ έχει πιθανότητες 19.2% να βρεθεί στον τελικό και 6.8% να κατακτήσει την κούπα. Η Μπαρτσελόνα έχει 11.2% πιθανότητες να προκριθεί, 4% να βρεθεί στον τελικό και 1.7% να πανηγυρίσει το τρόπαιο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ατλέτικο: Μούσο, Μολίνα, Λε Νορμάν, Λανγκλέ, Ρουτζέρι, Γιορέντε, Κόκε, Σιμεόνε, Γκριεζμάν, Λούκμαν, Άλβαρες

Μπαρτσελόνα: Τζοάν Γκαρσία, Κουντέ, Αραούχο, Μαρτίν, Κανσέλο, Έρικ Γκαρθία, Πέδρι, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ, Λεβαντόβσκι

Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε αποφασιστικό βήμα στο Παρκ Ντε Πρενς, επικρατώντας 2-0 της Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι. Στη ρεβάνς, οι Παριζιάνοι θέλουν να δείξουν την ίδια υπεροχή, όπως και στην αναμέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας (18-3 τελικές, 2.35xG-0.17xG). Oι Reds, από την πλευρά τους, δεν διανύουν την καλύτερή τους περίοδο, ωστόσο έχουν ακόμη την ελπίδα πως κάτι μπορούν να πετύχουν.

Στο πρώτο παιχνίδι, οι Ντεζιρέ Ντουέ (11′) και Χβίτσα Κβαρατσχέλια (65′) άνοιξαν τον δρόμο για την Παρί, η οποία είχε τις στιγμές γι’ ακόμη περισσότερα γκολ. Ωστόσο, η Λίβερπουλ έμεινε ζωντανή και μπορεί να κυνηγήσει κάτι καλύτερο στη ρεβάνς.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η Παρί θα προκριθεί στα ημιτελικά κατά 88.8%, ενώ κατά 19.2% θα βρίσκεται και στον τελικό. Όσον αφορά την κατάκτηση της κούπας είναι τρίτο φαβορί με 16.4%. Η Λίβερπουλ από την πλευρά της έχει 12.9% πιθανότητες πρόκρισης στους τέσσερις. Έχει 4.4% πιθανότητες να πάρει “εισιτήριο” για τον τελικό και 1.7% να σηκώσει το τρόπαιο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Φριμπόνγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ, Σαλάχ, Σομποσλάι, Βιρτς, Εκιτικέ

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια