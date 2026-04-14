Οι ιστιοπλόοι του ΙΟ Πατρών στην Ιταλία

Με πολύ καλή παρουσία και πολύτιμες εμπειρίες επέστρεψαν από τον αγώνα «44o Lake Garda Meeting Optimist», οι αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Όμιλου Πατρών Ομίλου Πατρών, Μάριος Ματθαιόπουλος και Ιορδάνης-Παντελεήμων Καρακαπιλίδης.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το διάστημα 2-5 Απριλίου στη λίμνη Γκάρντα της βόρειας Ιταλίας, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από σχεδόν όλον τον κόσμο (800 συμμετοχές από Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Καναδάς, Νορβηγία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Ισπανία, Λετονία, Πουέρτο Ρίκο, Γαλλία, ΗΠΑ, Κροατία και Δανία), με τους δυο πρωταθλητές του ΙΟΠ να τα πηγαίνουν περίφημα.

Συγκεκριμένα, ο Μάριος Ματθαιόπουλος αγωνίστηκε στη Division A Bronze και κατέλαβε την 7η με 321 βαθμούς, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, ο Ιορδάνης-Παντελεήμων Καρακαπιλίδης συμμετείχε στη Division A Silver και πήρε την 111η θέση με 822 βαθμούς, ξεδιπλώνοντας τις αρετές του.

Για τους δυο αθλητές και τον ΙΟΠ έπεται συνέχεια με νέες εξορμήσεις!



