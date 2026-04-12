Στίβος - Αχαΐας: Τα γενικά ρεκόρ στα αγωνίσματα δρόμου

4οw διεθνήw Ημιμαραθώνιοw
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας.
Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την επίδοση του νικητή. Ο Μολδαβός Μαξίμ Ραϊλεαάνου έκανε νέο ρεκόρ διαδρομής.
Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να δούμε τα ρεκόρ διαδρομής στις μεγάλες διοργανώσεις σε δημόσιο δρόμο, που γίνονται στην Πάτρα.
Αναλυτικά:
40ός ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ Ημιμαραθώνιος Πάτρας ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ 21,097 χλμ
Άνδρες: 1.04’.41’’ Τζόζεφ Κιμέλι Κιμουτάι (Κένυα) 2024
Γυναίκες: 1.14’.16’’ Τερέσια Ομόσα (Κένυα) 2023
4ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 21,097 χλμ
Άνδρες: 1.05’.10’’ Μαξίμ Ραϊλεαάνου (Μολδαβία) 2026
Γυναίκες: 1.14’.14’’ Ειρήνη Τσουπάκη 2025
10ο RUN GREECE 10 χλμ
Άνδρες: 30’.20’’ Γιώργος Τάσσης 2019
Γυναίκες: 38’.09’’ Ελένη Λευκοπούλου 2018
Και για να έχουμε καλύτερο μέτρο σύγκρισης παρουσιάζουμε τα ρεκόρ Αχαΐας στα αγωνίσματα δρόμου, δηλαδή μαραθώνιο, ημιμαραθώνιο και 10 χλμ. ανδρών και γυναικών.
Ιδού:
Ημιμαραθώνιος 1.03’.04’’.0 Σπύρος Ανδριόπουλος Πάτραι 1988
Μαραθώνιος 2.12’.04’’.0 Σπύρος Ανδριόπουλος Πάτραι 1988
Ημιμαραθώνιος 1.13’.31’’.0 Μαρία Πολύζου Έσπερος 1988
Μαραθώνιος 2.37’.03’’.0 Μαρία Πολύζου Έσπερος 1989
Δεν καταγράφονται πανελλήνια ρεκόρ για το αγώνισμα των 10χλμ σε δημόσιο δρόμο. Για τα 10.000μ. (εντός σταδίου) τε ρεκόρ Αχαΐας είναι:
10.000μ. 28’.07’’.17 Σπύρος Ανδριόπουλος Πάτραι 1987
10.000μ. 34’.09’’.63 Σοφία Ρήγα Ελ. Βενιζέλος 2011
