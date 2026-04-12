Στίβος - Αχαΐας: Τα γενικά ρεκόρ στα αγωνίσματα δρόμου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την επίδοση του νικητή. Ο Μολδαβός Μαξίμ Ραϊλεαάνου έκανε νέο ρεκόρ διαδρομής.

Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να δούμε τα ρεκόρ διαδρομής στις μεγάλες διοργανώσεις σε δημόσιο δρόμο, που γίνονται στην Πάτρα.

Αναλυτικά:

40ός ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ Ημιμαραθώνιος Πάτρας ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ 21,097 χλμ

Άνδρες: 1.04’.41’’ Τζόζεφ Κιμέλι Κιμουτάι (Κένυα) 2024

Γυναίκες: 1.14’.16’’ Τερέσια Ομόσα (Κένυα) 2023

4ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 21,097 χλμ

Άνδρες: 1.05’.10’’ Μαξίμ Ραϊλεαάνου (Μολδαβία) 2026

Γυναίκες: 1.14’.14’’ Ειρήνη Τσουπάκη 2025

10ο RUN GREECE 10 χλμ

Άνδρες: 30’.20’’ Γιώργος Τάσσης 2019

Γυναίκες: 38’.09’’ Ελένη Λευκοπούλου 2018

Και για να έχουμε καλύτερο μέτρο σύγκρισης παρουσιάζουμε τα ρεκόρ Αχαΐας στα αγωνίσματα δρόμου, δηλαδή μαραθώνιο, ημιμαραθώνιο και 10 χλμ. ανδρών και γυναικών.

Ιδού:

Ημιμαραθώνιος 1.03’.04’’.0 Σπύρος Ανδριόπουλος Πάτραι 1988

Μαραθώνιος 2.12’.04’’.0 Σπύρος Ανδριόπουλος Πάτραι 1988

Ημιμαραθώνιος 1.13’.31’’.0 Μαρία Πολύζου Έσπερος 1988

Μαραθώνιος 2.37’.03’’.0 Μαρία Πολύζου Έσπερος 1989

Δεν καταγράφονται πανελλήνια ρεκόρ για το αγώνισμα των 10χλμ σε δημόσιο δρόμο. Για τα 10.000μ. (εντός σταδίου) τε ρεκόρ Αχαΐας είναι:

10.000μ. 28’.07’’.17 Σπύρος Ανδριόπουλος Πάτραι 1987

10.000μ. 34’.09’’.63 Σοφία Ρήγα Ελ. Βενιζέλος 2011