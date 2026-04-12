Πρωτάθλημα με 14 ομάδες στη Waterpolo League το 2026-2027

Ο σχεδιασμός της ΚΟΕ
Με 14 ομάδες (26 αγωνιστικές) θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 στη Waterpolo League, όπως αποφάσισε κατά τη σημερινή του (Τρίτη 31/3) συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
Το πρωτάθλημα Α1 πόλο ανδρών θα ξεκινήσει στις 26/9/2026, ο α’ γύρος προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 19/12/2026 και η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στις 17/4/2027.
Στα play-off που θα ακολουθήσουν θα λάβουν μέρος οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας. Αυτές που κατέλαβαν θέση από την 5η-8η θα διεκδικήσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο ενώ αυτές που βρέθηκαν στις θέσεις από 11-14 θα συμμετάσχουν στα play-out. Δυο από αυτές θα υποβιβαστούν στην Α2 κατηγορία και από εκεί θα ανέβουν ισάριθμες καθώς και την περίοδο 2027-28 θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα με 14 ομάδες.
Στο Κύπελλο ανδρών, θα λάβουν μέρος στο Final -8 οι οκτώ πρώτες ομάδες του α’ γύρου.
Το πρωτάθλημα της Waterpolo League Γυναικών θα διεξαχθεί όπως και την τρέχουσα περίοδο με τη συμμετοχή 12 ομάδων. Θα ξεκινήσει στις 3/10/2026, στα play-off θα λάβουν μέρος οι τέσσερις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης, ευρωπαϊκό εισιτήριο θα διεκδικήσουν αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις από 5-8 ενώ στα play out θα παίξουν αυτές που τερμάτισαν από 9-12.
Στο κύπελλο των γυναικών, θα λάβουν μέρος στο Final -4 οι τέσσερις πρώτες ομάδες του α’ γύρου.
Η κλήρωση και των δυο πρωταθλημάτων θα διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου 2026.
