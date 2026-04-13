Τo "Ανδρέας Μελιγδής" στο Promitheas Park 14-17 Απριλίου

Τα Promitheas Park Τournaments "Ανδρέας Μελιγδής" επιστρέφουν στο Promitheas Park 14-17 Απριλίου, με πλούσιο θέαμα και αρκετές ομάδες Παμπαίδων και Παγκορασίδων.

? Ομάδες από κάθε γωνιά της Ελλάδας δίνουν το ραντεβού τους στην Πάτρα, σε έναν τετραήμερο γεμάτο δράση και πάθος στα παρκέ.

⛹? Όλα αυτά στο πλαίσιο του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας, καθώς στα τουρνουά αυτά δεν υπάρχει τελική βαθμολογία, συνεπώς δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι.

? Τα Promitheas Park Tournaments "Ανδρέας Μελιγδής" ορίζονται υπό την αιγίδα της ΕΟΚ και στην ΕΣΚΑ-Η.