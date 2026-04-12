Μεγάλη διεθνής διάκριση για την πατρινή Αθανασία Μεσίρη στην Κροατία

Ενόργανη γυμναστική
Η πατρινή Αθανασία Μεσίρη κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό του άλματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Osijek.
Με συνολική βαθμολογία 13.099, στάθηκε επάξια απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και το υψηλό επίπεδο της ελληνικής γυμναστικής.
Στον τελικό του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) η Μεσίρη πραγματοποίησε δύο άλματα με βαθμολογίες 12,433 και 13,366 βαθμούς.
Προπονητήςς της ο Ηλίας Τσοπάνογλου.
Αποτελέσματα τελικού άλματος γυναικών:
Κάρινα Σένμαγιερ (Γερμανία) — 14,000
Λια-Μόνικα Φοντέν (Καναδάς) — 13,983
Σαρλίζ Μερτς (Αυστρία) — 13,716
Χίλαρι Χέρον (Παναμάς) — 13,449
Ρούμπι Στέισι (Μεγάλη Βρετανία) — 13,316
Αθανασία Μεσίρη (Ελλάδα) — 13,099
Μπενεντέτα Γκάβα (Ιταλία) — 12,766
Τέγια Μπέλακ (Σλοβενία) — 12,733
Στον προκριματικό αγώνα του διζύγου γυναικών βαθμολογήθηκε με 10.666 με αρχική αξία 4.2 και κατέλαβε την 41η θέση.
Η Μεσίρη αγωνίστηκε και στις ασκήσεις εδάφους όπου με 12.100 βαθμούς ήταν 18η.
Μπράβο Νάσια! Συνεχίζεις να μας κάνεις περήφανους!
