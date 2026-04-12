Μεγάλη διεθνής διάκριση για την πατρινή Αθανασία Μεσίρη στην Κροατία

Η πατρινή Αθανασία Μεσίρη κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό του άλματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής στο Osijek.

Με συνολική βαθμολογία 13.099, στάθηκε επάξια απέναντι σε κορυφαίες αθλήτριες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία και το υψηλό επίπεδο της ελληνικής γυμναστικής.

Στον τελικό του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) η Μεσίρη πραγματοποίησε δύο άλματα με βαθμολογίες 12,433 και 13,366 βαθμούς.

Προπονητήςς της ο Ηλίας Τσοπάνογλου.

Αποτελέσματα τελικού άλματος γυναικών:

Κάρινα Σένμαγιερ (Γερμανία) — 14,000

Λια-Μόνικα Φοντέν (Καναδάς) — 13,983

Σαρλίζ Μερτς (Αυστρία) — 13,716

Χίλαρι Χέρον (Παναμάς) — 13,449

Ρούμπι Στέισι (Μεγάλη Βρετανία) — 13,316

Αθανασία Μεσίρη (Ελλάδα) — 13,099

Μπενεντέτα Γκάβα (Ιταλία) — 12,766

Τέγια Μπέλακ (Σλοβενία) — 12,733

Στον προκριματικό αγώνα του διζύγου γυναικών βαθμολογήθηκε με 10.666 με αρχική αξία 4.2 και κατέλαβε την 41η θέση.

Η Μεσίρη αγωνίστηκε και στις ασκήσεις εδάφους όπου με 12.100 βαθμούς ήταν 18η.

Μπράβο Νάσια! Συνεχίζεις να μας κάνεις περήφανους!