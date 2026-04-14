Τιμάται στην Πάτρα η μνήμη του Κ. Αντίοχου

Στην τελική ευθεία για το 3ο τουρνουά πόλο Κ16 στη μνήμη του αξέχαστου Κωνσταντίνου Αντίοχου.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν 16-18 Απριλίου και οι μικροί άσοι της πισίνας, σας περιμένουν να τους στηρίξετε!

Στο τουρνουά εκτός της οικοδέσποινας ΝΕΠ μετέχουν και οι ΝΟΠ, Πανιώνιος, Εθνικός και Νηρέας Γέρακα (Α΄ Ομιλος) και Ηλυσιακός, ΟΦΗ και Ροή (Β΄ Ομιλος). Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 16/4: ΝΟΠ-Πανιώνιος (10.00), Νηρέας Γέρακα-Εθνικός (11.15), Ηλυσιακός-Ροή (12.30), ΝΕΠ-ΟΦΗ (13.45), Νηρέας Γέρακα-ΝΟΠ (17.00), Εθνικός-Πανιώνιος (18.15), ΝΕΠ-Ηλυσιακός (19.30), Ροή-ΟΦΗ (20.45).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4: ΝΟΠ-Εθνικός (10.00), Πανιώνιος-Νηρέας Γέρακα (11.15), ΝΕΠ-Ροή (12.30), Ηλύσιακός-ΟΦΗ (13.45). Το απόγευμα θα γίνουν οι ημιτελικοί (19.30 και 20.45) και τα χιαστί παιχνίδια κατάταξης (17.00 και 18.15).

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4: Αγώνες κατάταξης (08.45 και 10.00), μικρός και μεγάλος τελικός (11.15 και 12.30).