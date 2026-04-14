Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων: Ο Προμηθέας στο Final 8

Το Final 8 του 53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων ξεκινάει την Πέμπτη του Πάσχα (15/4) το Άργος Ορεστικό.

Οκτώ ομάδες, σε δύο ομίλους των τεσσάρων, θα προσπαθήσουν να φτάσουν στον τελικό της Κυριακής (19/4) και να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Α’ Όμιλος

Ολυμπιακός

ΑΕΚ

Καρδίτσα

ΠΑΚ Καλύμνου

Β’ Όμιλος

ΔΕΚΑ

ΚΑΟΧ “Ευρώπη 87”

Προμηθέας

Περιστέρι

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Τετάρτη 15 Απριλίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός (13:00)

ΚΑΟΧ “Ευρώπη 87” -Περιστέρι (15:30)

Προμηθέας – ΔΕΚΑ (18:00)

ΑΕΚ – ΠΑΚ Καλύμνου (20:30)

Πέμπτη 16 Απριλίου

ΠΑΚ Καλύμνου – Καρδίτσα (12:30)

ΔΕΚΑ – ΚΑΟΧ “Ευρώπη 87” (15:00)

Περιστέρι – Προμηθέας (17:30)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (20:00)

Παρασκευή 17 Απριλίου

ΔΕΚΑ – Περιστέρι (12:00)

ΚΑΟΧ “Ευρώπη 87” – Προμηθέας (14:30)

ΠΑΚ Καλύμνου – Ολυμπιακός (17:00)

Καρδίτσα – ΑΕΚ (19:30)

Σάββατο 18 Απριλίου

1ος ημιτελικός: 1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου (14:30)

2ος ημιτελικός: 2ος Α’ Ομίλου – 1ος Β’ Ομίλου (17:00)

Κυριακή 19 Απρίλίου

Μικρός Τελικός: Ηττημένος 1ου ημιτελικού – Ηττημένος 2ου ημιτελικού (13:00)

Μεγάλος Τελικός: Νικητής 1ου ημιτελικού – Νικητής 2ου ημιτελικού (15:30)

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν είχε κανένα πρόβλημα να κατακτήσει το Πανεπαρχιακό Πρωτάθλημα, που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Ακράτας και να πάρει το εισιτήριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στο Άργο Ορεστικό. Η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου πιστοποίησε τον τίτλο του φαβορί και πλέον θα προσπαθήσει στο μεγάλο ραντεβού της επόμενης εβδομάδας να μπει ξανά στη ζώνη των μεταλλίων και να ντουμπλάρει τις επιτυχίες της, μετά και την κατάκτηση του Rising Stars.

Στην αναμέτρηση της Δευτέρας με αντίπαλο τους Γαργαλιάνους, η ομάδα μας δεν συνάντησε ιδιαίτερη δυσκολία και έφτασε σε μια εύκολη επικράτηση (57-91). Με εξαίρεση την Α’ Περίοδο, όπου η ομάδα της Μεσσηνίας έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο (18-24), στη συνέχεια οι ”Προμηθείς” ανέβασαν προοδευτικά την απόδοσή τους, έκλεισαν το ημίχρονο στο +17 (30-47) με πρωταγωνιστές τους Πούλο και Σταμούλο και καθάρισαν με άνεση το παιχνίδι, με τον Γιάννη Ντάγιο να πραγματοποιεί και εκτεταμένο rotation στην επανάληψη, για να έρθει η τελική επικράτηση χωρίς προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην πρεμιέρα του τουρνουά οι Γαργαλιάνοι είχαν νικήσει την Ερμιονίδα (71-63), ενώ στον αγώνα που ήταν να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ Προμηθέα και Ερμιονίδας, η ομάδα της Αργολίδας δεν κατέβηκε να αγωνιστεί και έτσι οι Πατρινοί κέρδισαν στα χαρτιά τον αγώνα, παίρνοντας πρόωρα το εισιτήριο.