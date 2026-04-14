Στο παγκόσμιο τάε κβον ντο ο πατρινός Γεώργιος Μάρκος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια της Εθνικής Εφήβων – Νεανίδων Τάε κβον ντο στην Τασκένδη, όπου απο την Κυριακή του Πάσχα διαξάγεται το Παγκόσμιο πρωτάθλημα!



Ανάμεσα τους και ο Πρωταθλητής μας της Έκρηξηςε Πατρών Μάρκος Γεώργιος Απόστολος , στα καλύτερα τερέν του κόσμου έτοιμος να αγωνιστεί με την ψυχή του ύστερα από την άψογη προετοιμασία στην Καρδίτσα.

Όλη η ομάδα του συλλόγου μας δίπλα στον μοναδικό αθλητή της Πάτρας που πέτυχε το απόλυτο και επάξια κέρδισε την θέση αυτή στην κατηγορία των -68 κιλών, αγωνιζόμενος στις 16/4.