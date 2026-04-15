Πανελλήνιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ: Η Πάτρα αναδεικνύει τους καλύτερους του 2026

Στους καλύτερους αθλητές και τις καλύτερες αθλήτριες επιτραπέζιας αντισφαίρισης έως 15 ετών δίνεται ο αγωνιστικός λόγος αυτή την εβδομάδα. Στην Πάτρα στήνεται το νέο πεδίο με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων 2025-2026.

Η μεγάλη ετήσια διοργάνωση διεξάγεται στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου & Παπάγου 62) από την Πέμπτη 16 μέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου και αναδεικνύει τους νέους πρωταθλητές σε συνολικά επτά αγωνίσματα ομαδικού και ατομικού.

Μετά το 2020 και την πρώτη χρονιά των τραγικών συνεπειών του κορωνοϊού το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της παιδικής κατηγορίας γίνεται σταθερά εκτός Αττικής. Η Πάτρα το αναλαμβάνει δεύτερη φορά στην τελευταία 5ετία και με οδηγό την πολύτιμη οργανωτική εμπειρία από αγώνες πανελλήνιας εμβέλειας και το ζωηρό ενδιαφέρον της για τις μικρές ηλικίες φιλοδοξεί να φέρει σε πέρας μία ακόμα απαιτητική αθλητική εκδήλωση.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα διοργανώνει η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Τοπική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου) σε συνεργασία με τον δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι συμμετοχές προέρχονται από 27 σωματεία της χώρας και θα είναι γύρω στις 100. Στο αγώνισμα του απλού πρόκειται να πάρουν μέρος 52 παίδες και 30 κορασίδες. Στο διπλό παίδων βρίσκονται στις κληρώσεις 26 ζευγάρια, στο διπλό κορασίδων 13 και στο διπλό μικτό 30.

Στο ομαδικό αγοριών υπάρχουν 14 σωματεία και χωρίστηκαν σε 4 γκρουπ, ενώ στο ομαδικό κοριτσιών τα 8 σωματεία σχημάτισαν 2 γκρουπ των 4ων. Στον ιστότοπο https://app.ttscore.io/ customer/24/event/855# οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν τις κληρώσεις όλων των αγωνισμάτων, ωράρια, ranking κτλ.

Στο ομαδικό παίδων τα πρώτα φαβορί είναι κατά σειρά ο ΑΟ Πεύκης, ο Ίκαρος Καστριτσίου, ο ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης και ο Τελαμών Σαλαμίνας. Στο ομαδικό κορασίδων είναι επικεφαλής στα δύο γκρουπ η Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας και ο ΑΟ Ηράκλειο 2001 αντίστοιχα.

Στο απλό παίδων τα τέσσερα πρώτα φαβορί είναι ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, ο Απόστολος Βατσακλής, ο Μανώλης Τζούγκαρης και ο Σπύρος Φουσέκης και ομοίως στο απλό κορασίδων η Chen Yudie, η Αναστασία Μιχάλαρου, η Ανθή Τούλια και η Ελπίδα Τασιού.

Στα αγωνίσματα του διπλού στις δύο πρώτες θέσεις των seeding βρίσκονται οι Θεοφάνης Μαρκουλάκης/Μανώλης Τζούγκαρης και Σπύρος Φουσέκης/Στέφανος Μαυροματάκης στο διπλό παίδων, Ανθή Τούλια/Chen Yudie και Ελπίδα Τασιού/Αναστασία Μιχάλαρου στο διπλό κορασίδων και Απόστολος Βατσακλής/Αναστασία Μιχάλαρου και Σπύρος Φουσέκης/Chen Yudie στο διπλό μικτό.

Όπως κάθε φορά η πρώτη ενότητα των αγώνων αφορά στο ομαδικό. Η έναρξη είναι αύριο Πέμπτη στις 09:30 με τα γκρουπ των παίδων. Όταν αυτά ολοκληρωθούν θ’ ακολουθήσουν γύρω στις 14:30 τα γκρουπ των κορασίδων. Στις 16:00 θα γίνουν οι προημιτελικοί των αγοριών και στις 19:00 το τελευταίο ωράριο θα έχει το φινάλε στα γκρουπ των κοριτσιών.

Το πρωί της Παρασκευής, στις 10:00, διεξάγονται οι τέσσερις ημιτελικοί του ομαδικού και οι τελικοί έχουν οριστεί για τις 12:30. Νωρίς το απόγευμα (16:00) θ’ αρχίσει το διπλό μικτό, στις 17:00 θα πάρει σειρά το διπλό παίδων και στις 17:25 το διπλό κορασίδων. Στο τελευταίο ωράριο της δεύτερης ημέρας (19:00) θα γίνει η 8άδα του διπλού μικτού για να προκύψουν τα ζευγάρια των μεταλλίων.

Το Σάββατο 18/04, ολόκληρη η αγωνιστική μέρα θα έχει μόνο το απλό. Σε οκτώ τραπέζια και έναρξη ξανά στις 09:30. Την αρχή κάνουν τα γκρουπ των παίδων και στις 10:20 έρχονται εκείνα των κορασίδων. Στις 15:30 ανοίγει το ταμπλό για τα αγόρια, στις 16:30 για τα κορίτσια και προχωρούν μέχρι να προκύψει η τελική 8άδα.

Την Κυριακή, στην τελευταία μέρα της διοργάνωσης, το πρόγραμμα αρχίζει στις 10:00 με τους προημιτελικούς του απλού. Ανά μισή ώρα θα γίνονται προημιτελικοί και ημιτελικοί. Στις 13:00 υπολογίζεται να διεξαχθεί ο τελικός του διπλού μικτού, στις 14:15 οι τελικοί σε διπλό παίδων και διπλό κορασίδων και στις 14:45 οι τελικοί στο απλό των δύο κατηγοριών.

Όλο το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο λινκ https://www.httf.gr/programma- pp-paidon-korasidon-16-19-4- 2024-proponisi-15-4-2026/.

Θυμίζουμε ότι οι ημιτελικοί και οι τελικοί του απλού γίνονται με το σύστημα του καλύτερου των 7 σετ. Τα ματς στις προηγούμενες φάσεις, όπως και όλα στα αγωνίσματα του διπλού κρίνονται με το σύστημα του καλύτερου των 5 σετ.

Το γυμναστήριο στην Αλεξιώτισσα θα είναι διαθέσιμο για προπόνηση σήμερα Τετάρτη 15/4 στο χρονικό διάστημα 19.00-22.00.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 10 ΧΡΟΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ

ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ:

2015-2016 Α.Κ. Ζωγράφου Γ.Α.Σ. Ελευσίς

2016-2017 Ε.Α. Βόχας Α.Σ. Αετοί Πόλης

2017-2018 Δ.Α.Ο. Ταύρου Γ.Α.Ο. Πειραιά

2018-2019 Φάρος Αλεξανδρούπολης Γ.Α.Ο. Πειραιά

2019-2020 ΑΣ Το Γυμνάσιο Άτλαντας Αγίας Βαρβάρας

2020-2021 Δ.Α.Ο. Ταύρου Άτλαντας Αγίας Βαρβάρας

2021-2022 Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου Γ.Σ. Φιλία Ορεστιάδας

2022-2023 Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου Δ.Α.Ο. Ταύρου

2023-2024 Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου Ρουφ 80

2024-2025 Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης

ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

2015-2016 Α.Ο. Άρης 2006 Ο.Α. Χανίων

2016-2017 Γ.Α.Ο. Πειραιά Π.Α.Λ. Φοίνικες Πάτρας

2017-2018 Γ.Α.Ο. Πειραιά Ο.Ε.Α. Φλώρινας

2018-2019 Σάρισες Φλώρινας Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας

2019-2020 Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας Α.Ο. Νέου Φαλήρου

2020-2021 Δύναμη ΑΣ Λάρισας ΠΑΟ Φυλής

2021-2022 Ο.Α. Χανίων Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης

2022-2023 Π.Κ.Δ. Ταύρου Ωρίων ΑΠΟ Χίου

2023-2024 Ο.Α. Χανίων Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης

2024-2025 Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ο. Θέρμης Θερμαίος

ΣΤΟ ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:

2015-2016 Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης Ιωάννης Δαμιανής

2016-2017 Ιωάννης Δαμιανής Αλκιβιάδης Σταματούρος

2017-2018 Ιάκωβος Αϊβατίδης Σωκράτης Γιαννούτσος

2018-2019 Σωκράτης Γιαννούτσος Αλέξανδρος Μαδέσης

2019-2020 Αλέξανδρος Μαδέσης Κίμωνας Μήτκας

2020-2021 Αλέξανδρος Αλεξόπουλος Ανδρέας Καραμπελιάς

2021-2022 Κωνσταντίνος Μηλικούδης Μάριος Κατσαπρακάκης

2022-2023 Γιώργος Κοσμάς Γιάννη Κούτρα

2023-2024 Κωνσταντίνος Φάκαρος Κωνσταντίνος Αλεξούδης

2024-2025 Γιάννης Κιοσελόγλου Κωνσταντίνος Αλεξούδης

ΣΤΟ ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

2015-2016 Έλλη Φίσερ Ιωάννα Γερασιμάτου

2016-2017 Μαλαματένια Παπαδημητρίου Ντανιέλα Γραμματοπούλου-Χρυσοπούλου

2017-2018 Μαλαματένια Παπαδημητρίου Χρυσή Φωτιάδου

2018-2019 Μαλαματένια Παπαδημητρίου Χρυσή Φωτιάδου

2019-2020 Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη Λεμονιά Γκαϊντατζή

2020-2021 Λεμονιά Γκαϊντατζή Στυλιανή Τζαρίδου

2021-2022 Λεμονιά Γκαϊντατζή Στέλλα Μαυροματάκη

2022-2023 Qi Xinyu Μαύρα Κοντοπούλου

2023-2024 Βασιλική Μπουλά Γεωργία Σπανού

2024-2025 Χριστίνα Τζενίδη Άννα-Φανουρία Μήτκα

ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:

2014-2015 Ιωάννης Σγουρόπουλος/Νίκος Βλαχάκης Γιάννης Ράμμος/Βασίλης Αντωνιάδης

2015-2016 Αλέξης Κουλουριώτης/Κωνσταντίνος Στάμου Γιάννης Δαμιανής/Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης

2016-2017 Ιωάννης Δαμιανής/Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης Ντανιέλ Χατσικιάν/Ζήσης Δουκέρης

2017-2018 Παναγιώτης Αδριανός/Σωκράτης Γιαννούτσος Ιάκωβος Αϊβατίδης/Αλέξανδρος Μαδέσης

2018-2019 Νικηφόρος Μύρος/Κίμωνας Μήτκας Σωκράτης Γιαννούτσος/Αλέξανδρος Μαργαρίτης

2019-2020 Δεν έγινε το αγώνισμα λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό

2020-2021 Μάριος Κατσαπρακάκης/Ανδρέας Καραμπελιάς Ιωάννης Μαλαμούδης/Κωνσταντίνος Μηλικούδης

2021-2022 Γιάννης Αναστασιάδης/Γιάννη Κούτρα Κωνσταντίνος Σωτηρίου/Κωνσταντίνος Μηλικούδης

2022-2023 Γιώργος Κοσμάς/Πέτρος Λιώτσης Γιάννη Κούτρα/Κωνσταντίνος Αλεξούδης

2023-2024 Θεοφάνης Μήτκας/Κωνσταντίνος Φάκαρος Γιάννης Κιοσελόγλου/Αναστάσιος Φουσέκης

2024-2025 Γιάννης Κιοσελόγλου/Αναστάσιος Φουσέκης Κωνσταντίνος Αλεξούδης/Ραφαήλ Νούλας

ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

2014-2015 Έλλη Φίσερ/Ελισάβετ ΤέρπουΙωάννα Γερασιμάτου/Γεωργία Χατζάκη

2015-2016 Έλλη Φίσερ/Ιωάννα Γερασιμάτου Μαρία Λαδάκη/Μαλαματένια Παπαδημητρίου

2016-2017 Μαλαματένια Παπαδημητρίου/Ντανιέλα Γραμματοπούλου-Χρυσοπούλου Άρτεμις Κουτσουράκη/Μαρία-Ανελίζε Βαμβακάκη

2017-2018 Μαλαματένια Παπαδημητρίου/Ντανιέλα Γραμματοπούλου-Χρυσοπούλου Μαίρη Κουκουτού/Ελπίδα Οικονόμου

2018-2019 Μαλαματένια Παπαδημητρίου/Χρυσή Φωτιάδου Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη/Λεμονιά Γκαϊντατζή

2019-2020 Δεν έγινε το αγώνισμα λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό

2020-2021 Λεμονιά Γκαϊντατζή/Στυλιανή Τζαρίδου Δέσποινα Άμπα/Αλεξία Μάλο

2021-2022 Λεμονιά Γκαϊντατζή/Ζωή Καζάκου Γεωργία Σπανού/Αλεξία Μάλο

2022-2023 Μαύρα Κοντοπούλου/Άλκηστις Κασίμη Χριστίνα Τζενίδη/Άννα-Φανουρία Μήτκα

2023-2024 Γεωργία Σπανού/Στέλλα Μαυροματάκη Χριστίνα Τζενίδη/Άννα-Φανουρία Μήτκα

2024-2025 Χριστίνα Τζενίδη/Άννα-Φανουρία Μήτκα Ελπίδα Τασιού/Chen Yudie

ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

2004-2005 Στέφανος Μανουσώφ/Ανίτα Χατσατριάν Θεόδωρος Σιώκος/Φρόσω Τσαχάκη

2005-2006 Γεώργιος Παϊτάρογλου/Φρόσω Τσαχάκη Γεώργιος Νταλιάνης/Ελένη Ρακοπούλου

2006-2007 Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος/Αλίκη Κιούφη Αλέξανδρος Μητρόπουλος/Βασιλική Ράπαντα

2007-2008 Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος/Ελένη Γεωργιάδου Αλέξανδρος Μητρόπουλος/Γεωργία Ζαβιτσάνου

2008-2009 Αλέκος Μητρόπουλος/Αικατερίνη Τόλιου Ιωάννης Παπαδάκης/Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα

2009-2010 Σταύρος Βρεττάκος/Αικατερίνη Τόλιου Παναγιώτης Σιαμίδης/Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα

2021-2022 Μάριος Κατσαπρακάκης/Λεμονιά Γκαϊντατζή Κωνσταντίνος Φάκαρος/Βασιλική Μπουλά

2022-2023 Κωνσταντίνος Φάκαρος/Βασιλική Μπουλά Πέτρος Λιώτσης/Άλκηστις Κασίμη

2023-2024 Γιάννης Κιοσελόγλου/Χριστίνα Τζενίδη Κωνσταντίνος Φάκαρος/Qi Xinyu

2024-2025 Γιάννης Κιοσελόγλου/Χριστίνα Τζενίδη Κωνσταντίνος Αλεξούδης/Άννα-Φανουρία Μήτκα