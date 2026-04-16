Νικηφόρο ξεκίνημα για το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Περιφερειακών Τμημάτων

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η ομάδα μπάσκετ του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Περιφερειακών Τμημάτων, που διεξάγεται σε Άρτα και Ιωάννινα.

Στην τρίτη της συμμετοχή στη διοργάνωση, η ομάδα πέτυχε την πρώτη της νίκη απέναντι στο ΤΕΕ Ηπείρου, παρουσιάζοντας αγωνιστικότητα, συνοχή και ομαδικό πνεύμα.

Η θετική αυτή εκκίνηση ενισχύει την αισιοδοξία για τη συνέχεια, με τους συμμετέχοντες να δίνουν έμφαση όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στις αξίες της συνεργασίας, της συναδελφικότητας και της ενεργής συμμετοχής που αναδεικνύει η διοργάνωση.

Η ομάδα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει με στόχο μια δυναμική πορεία στη συνέχεια του πρωταθλήματος.