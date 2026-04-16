Τρεις σεισμοί σε λιγότερο από μία ώρα «ταρακούνησαν» την Ελλάδα

Δονήσεις σε Θεσπρωτία, Ζάκυνθο και Καρδίτσα
Έντονη σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε σε τρία διαφορετικά σημεία της χώρας το βράδυ της Πέμπτης, με τρεις δονήσεις να σημειώνονται μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας.
Η σεισμική «αλυσίδα» της βραδιάς ξεκίνησε με δόνηση 3,1 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία, ενώ λίγο μετά τις 20:30 ακολούθησε σεισμός 3,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου. Συγκεκριμένα, στις 20:34 το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, 19 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Βολιμών, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Λίγα λεπτά αργότερα, στις 20:51, η σεισμική δραστηριότητα «μετακόμισε» στην κεντρική Ελλάδα, με δόνηση 3,1 Ρίχτερ στην Καρδίτσα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Νεοχωρίου, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις σεισμοί δεν σχετίζονται μεταξύ τους σεισμολογικά, καθώς εντοπίστηκαν σε τελείως διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ρήγματα. Δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.
