Η μητέρα της Μυρτώς είχε βάρδια στο νοσοκομείο το μοιραίο βράδυ: «Είδε το παιδί της νεκρό» λέει φίλος της 19χρονης

Ο φίλος της 19χρονης ανέφερε πως η μητέρα της Μυρτώς που είναι εργαζόμενη ως αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, κλήθηκε το μοιραίο βράδυ να κατέβει στα επείγοντα του νοσοκομείου χωρίς να γνωρίζει τι θα αντικρίσει. Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό θέαμα, βλέποντας την κόρη της νεκρή.

Ένας από τους αγαπημένους φίλους της Μυρτώς μιλά στο protothema.gr για ένα κορίτσι γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια. «Έτσι θα τη θυμόμαστε με το χαμόγελο» λέει αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει την απώλεια και αποκαλύπτει την τραγική ειρωνεία με τη μητέρα της 19χρονης.

Η είδηση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, όχι μόνο για το τραγικό της τέλος αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε ένα τόσο νέο παιδί γεμάτο όνειρα και προοπτικές. Τραγική ειρωνεία, πως η μητέρα της είχε βάρδια το μοιραία βράδυ στο νοσοκομείο και αντίκρισε την κόρη της νεκρή.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν τόσο την ίδια όσο και τους εαυτούς τους εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, τα τρία παραπάνω στοιχεία συγκροτούν πλέον τον πυρήνα του νέου, βαρύτερου κατηγορητηρίου.

Τρίτο καθοριστικό σημείο αποτελεί η πιθανή προσπάθεια συγκάλυψης, καθώς προκύπτει ότι έγινε καθαρισμός του χώρου και απόκρυψη του κινητού τηλεφώνου της 19χρονης. Οι ενέργειες αυτές εκτιμώνται ως ενδεικτικές προτεραιότητας για την εξαφάνιση στοιχείων και όχι για τη διάσωση της κοπέλας.

Δεύτερο στοιχείο που βάρυνε τη δικογραφία είναι η διαχείριση της κατάστασης της κοπέλας μετά την κατάρρευσή της. Όπως περιγράφεται, η μεταφορά της με σπασμούς σε σημείο της πλατείας τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου στις 04:30, ερμηνεύεται από τις αρχές ως ένδειξη αποδοχής του ενδεχόμενου θανάτου της, στοιχείο που ενισχύει τον χαρακτηρισμό του ενδεχόμενου δόλου.

Κεντρικό σημείο της αναβάθμισης αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν παρόντες κατά τη χρήση ουσιών και είχαν, βάσει του άρθρου 15, ειδική νομική υποχρέωση να αποτρέψουν το θανατηφόρο αποτέλεσμα. Αντί όμως να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ, φέρονται να απομάκρυναν την 19χρονη από τον χώρο, επιλογή που θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση της κατηγορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα και τη συνεκτίμηση βιντεοληπτικού υλικού και ιατροδικαστικών ευρημάτων, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελούμενη δια παραλείψεως, βάσει των άρθρων 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Οι τρεις νεαροί που είχαν αρχικά κατηγορηθεί για έκθεση σε κίνδυνο και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, αντιμετωπίζουν πλέον πολύ βαρύτερη δίωξη για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, στο Αργοστόλι, μετά την αξιολόγηση νέων στοιχείων από τις δικαστικές αρχές.

Παρέμβαση προκειμένου να σταματήσουν τα αρνητικά σχόλια για την εμφάνιση της αδικοχαμένης Μυρτώς από την Κεφαλονιά, έκανε η αδερφή της στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η 52χρονη γυναίκα, στο μήνυμά της, παρακάλεσε τον κόσμο να σταματήσουν να σχολιάσουν το τί φορούσε η Μυρτώ και το αν είχε προσθέσει χείλια αλλά να εστιάσουν στην ουσία του θέματος, το οποίο είναι πως ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

«Δεν ξέρω ποια είναι η δικογραφία και δεν μπορώ να κατηγορώ έτσι επειδή πληγώνομαι αλλά υπάρχει ένα έγκλημα, ένα λάθος, μια κατάσταση που είναι άσχημη» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα σας είναι να κάτσετε να σχολιάσετε κάτω από social, ότι αυτό το κορίτσι είχε χείλια; Ότι ήταν πλαστικοποιημένο; Ότι έβγαινε και γύριζε; Αυτό είναι το πρόβλημα; Ή ότι υπάρχουν άνθρωποι που την παρατήσανε και πέθανε; Πρέπει να ντρέπεστε. Καθόμαστε και δίνουμε σημασία σε πράγματα που αυτήν την στιγμή θα έπρεπε να αγνοούμε. Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο και μόνο για να βγάζουν λάσπη».

Το μήνυμα της αδερφής της Μυρτώς

Εμφανώς ταραγμένη η αδερφή της Μυρτώς είπε στον αέρα της εκπομπής: «Θέλω να παρακαλέσω, αν όχι όλο τον κόσμο, την τοπική κοινωνία εδώ, την Κεφαλονιά, που είναι το μέρος, που μπορεί να μην μεγάλωσα, γιατί ήμουν Αθήνα, αλλά είναι το μέρος που αγαπώ και δοξάζω που πάω, σας παρακαλώ, πάρα πολύ μέσα από τη ψυχή μου, να δείξετε λίγο σεβασμό, αν όχι στο γεγονός, στο αποτέλεσμα που έχει αυτό το γεγονός. Χάθηκε ένας άνθρωπος, μια ψυχή 19χρονών. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε το τί και πώς για να υπάρξει ένα λεπτό αξίας στη ζωή σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Καταλαβαίνω πως κάποιοι άνθρωποι από το σπίτι τους, ίσως έχουν πάρει τις αρχές να μην κοιτάνε το βάθος ενός προβλήματος, και να εστιάζουν γύρω - γύρω για να πουν την εξυπνάδα και να πάρουν ένα μπράβο, ένα like, ή δεν ξέρω τί. Και ρίχνουν λάσπη, για να νιώσουν ότι κάτι είναι στη ζωή τους, ότι η ζωή τους έχει ένα νόημα. Έχω βαρεθεί όλη μου τη ζωή. Τι κάνει ο πατέρας, τι κάνει η μάνα, τι κάνει η αδερφή, γιατί έχει νύχια, γιατί έχει χείλια, γιατί φόραγε μίνι. Αυτό είναι το πρόβλημα; Πώς ήταν το παιδί και πώς ντυνόταν;

Εκεί είναι το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την στιγμή; Δεν ξέρω ποια είναι η δικογραφία και δεν μπορώ να κατηγορώ έτσι επειδή πληγώνομαι αλλά υπάρχει ένα έγκλημα, ένα λάθος, μια κατάσταση που είναι άσχημη. Όλοι έχουμε παιδιά, και το πρόβλημα σας είναι να κάτσετε να σχολιάσετε κάτω από social, ότι τι; Ότι αυτό το κορίτσι είχε χείλια; Ότι ήταν πλαστικοποιημένο; ότι έβγαινε και γύριζε; Αυτό είναι το πρόβλημα; Ή ότι υπάρχουν άνθρωποι που την παρατήσανε και πέθανε;

Πρέπει να ντρέπεστε. Καθόμαστε και δίνουμε σημασία σε πράγματα που αυτήν την στιγμή θα έπρεπε να αγνοούμε. Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο και μόνο για να βγάζουν λάσπη, γιατί έχω βαρεθεί στα 52 μου χρόνια να ακούω λάσπη. Τι έκανε ο πατέρας μου, τι έκανε η δική μου μάνα, τι έκανε η μαμά της Μυρτούς, τι έκανε η Μυρτώ, αλλά δεν κοιτάτε τι έκαναν στη Μυρτώ, δεν κοιτάτε τι κάνουν στα παιδιά σας, δεν κοιτάτε τι γίνετε σε αυτήν την βρωμοκοινωνία».