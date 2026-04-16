Αίγιο: Πλήθος πιστών στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής

Πλήθος προσκυνητών συρρέουν από χθες στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής, στην παραλία του Αιγίου, με την ατμόσφαιρα να έχει ήδη αποκτήσει έντονο εορταστικό χαρακτήρα.

Η κινητικότητα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη γιορτή της πολιούχου του Αιγίου και του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία θα τελεστεί αύριο. Πιστοί από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από μακρύτερα, συρρέουν στο ιερό προσκύνημα για να αποτίσουν φόρο τιμής στην Παναγία Τρυπητή, σε μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της περιοχής.