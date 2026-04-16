Πάτρα: Ποιο είναι το προφίλ των ασκούμενων στα γυμναστήρια; Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τον κορωνοϊό

Ποιοι και για πόσο πηγαίνουν σήμερα στα γυμναστήρια της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής; Πόσο ρόλο έπαιξε η καραντίνα λόγω κορωνοϊού και ποια η επίδραση των social media σε κάθε γενιά;

Πόσο και πότε άλλαξε η αντίληψη για τη γυμναστική και η εικόνα που είχαν οι περισσότεροι στο παρελθόν για τα γυμναστήρια αλλά και ποιες μεταβολές σημειώθηκαν στoυς χώρους αυτούς;

Δύο ιδιοκτήτες γυμναστηρίων και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας, οι Θάνος Κονδύλης και Δημήτρης Μπουντούλας, με μακρά εμπειρία στον χώρο, μιλούν στο thebest και «χαρτογραφούν» τον πληθυσμό που περνά τις πόρτες των χώρων εκγύμνασης.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά τον covid η προσέλευση έχει αυξηθεί και αυτό αφορά τόσο νεότερους όσο και μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετική στόχευση, ωστόσο όλοι επιλέγουν να εντάξουν περισσότερο και πιο συστηματικά της άσκηση στη ζωή τους.

Ο κόσμος δείχνει πιο ευαισθητοποιημένος και ενημερωμένος για τα αποτελέσματα της εκγύμνασης όχι μόνο στο σώμα του, αλλά και στην ψυχολογική και σωματική του ευεξία.

Επιπρόσθετα και οι δύο υπογραμμίζουν την ανάγκη ο κόσμος να επιλέγει εγκεκριμένους, νόμιμους χώρους για την άθλησή του για την ασφάλεια των υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Θάνος Κονδύλης « Τα γυμναστήρια δεν είναι πια πολυτέλεια»

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αχαΐας επισημαίνει ότι πλέον τα γυμναστήρια δεν είναι πολυτέλεια όπως παλαιότερα «αλλά αποτελούν απαραίτητα δομικά στοιχεία ενός υγειούς και παραγωγικού τρόπου ζωής κι αυτό γιατί παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση και ασφάλεια, δημιουργείται μια κοινότητα ατόμων που ενθαρρύνει ο ένας τον άλλο να ξεπερνούν τα όριά τους και παρέχεται πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και ποικιλία υπηρεσιών (personal training, ομαδικά προγράμματα κλπ. Η εικόνα του κλασσικού γυμναστηρίου τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, δεν είναι ένας χώρος με βάρη, αλλά ένας πολυχώρος στον οποίο συναντιούνται διαφορετικές φιλοσοφίες ζωής» επισημαίνει.

Παράλληλα διαπιστώνει αύξηση των ανθρώπων που έχουν εντάξει σταθερά την προπόνηση στην καθημερινότητά του. «Σίγουρα τώρα είμαστε σε μια εποχή αιχμής αλλά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια συνέχεια στη διάρκεια του έτους. Οι πελάτες που ξεκινούν τον Σεπτέμβριο θα σταματήσουν Ιούνιο- Ιούλιο».

Οι κατηγορίες των ασκούμενων- Ευρύ ηλικιακό φάσμα

Οι άνθρωποι που πια εντάσσουν την επίσκεψη στο γυμναστήριο, στη ζωή τους, ηλικιακά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα.

Όπως τονίζει ο κ. Κονδύλης είναι η κατηγορία των νέων ηλικίας μέχρι 25-27 που τους ενδιαφέρει περισσότερο η εμφάνισή τους, η μυική συμμετρία καθώς και να μοιραστούν το αποτέλεσμα στα social media.

Άλλη ομάδα είναι οι από 25- 45 ετών οι οποίοι, όπως εξηγεί προσέρχονται στα γυμναστήρια και για την ψυχική τους υγεία για την αποβολή του στρες και την πνευματική τους διαύγεια και «καταλαβαίνουν ότι αυτό το πετυχαίνουν».

«Τα τελευταία χρόνια την τελευταία 8ετία έχει αυξηθεί η προσέλευση των ηλικιών από 30 ως 60» προσθέτει καθώς ο κόσμος δείχνει να έχει αντιληφθεί περισσότερο τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης.

Μια άλλη κατηγορία είναι «αυτοί που ψάχνουν την ομαδικότητα που θέλουν να ενταχθούν σε μια κοινότητα και προτιμούν τα ομαδικά προγράμματα που δεν θέλουν να κάνουν μόνοι τους στα μηχανήματα αλλά και αυτοί που είναι άνω των 50. Έχουν καταλάβει ότι η μυική ενδυνάμωση είναι το φάρμακο για τη γήρανση και μπορώ να πω ότι αυτοί είναι η πιο πιστή κατηγορία μελών».

Επιπρόσθετα υπογραμμίζει πως «τα τελευταία 1 με 2 χρόνια παίζει πολύ ρόλο η μακροζωΐα και δεν τους ενδιαφέρει μόνο να δείχνουν ωραία αλλά τους απασχολεί μεγαλώνοντας να συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί και να έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής».

Και συμπληρώνει: «Μετά τη λήξη της καραντίνας που μπήκαμε εκ νέου στην κανονικότητα, προσαρμοστήκαμε κι εμείς πολύ στα νέα δεδομένα, με νέα μηχανήματα και χώρους οι οποίοι να σε ελκύουν και δίνουμε μεγάλη σημασία στην παροχή υπηρεσιών και αυτό έχει αλλάξει την εικόνα που είχε ο κόσμος σε σχέση με παλαιότερα, για τα γυμναστήρια. Κι εμείς αυτό θέλουμε, έχουμε πάει σε μια νέα εποχή , που θέλουμε να προσελκύσουμε όλο τον κόσμο».

Τέλος στέκεται στην επιλογή των χώρων από τον κόσμο που θέλει να γυμναστεί και να δίνει προσοχή στο να φέρει το ειδικό σήμα αναγνωρισμένου γυμναστηρίου από τον Σύλλογο Γυμναστηριούχων Αχαΐας. «Ως Σύλλογος έχουμε αυτό το σήμα ώστε να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει ποιο γυμναστήριο είναι αδειοδοτημένο ή όχι. Γυμναστήρια που ανήκουν στον Σύλλογο και έχουν αυτό το σήμα είναι γυμναστήρια νόμιμα αδειοδοτημένα. Κι αυτό γιατί. Υπάρχουν φυσικά γυμναστήρια που είναι αδειοδοτημένα και δεν ανήκουν στον Σύλλογο και δεν έχουν το σήμα. Αλλά αυτοί είναι μειοψηφία. Υπάρχουν και άλλα γυμναστήρια που είναι παράνομοι χώροι δεν έχουν πιστοποίηση και δεν παρέχουν καμία ασφάλεια»