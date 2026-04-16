Κέιτι Χολμς: Τα ανανεωμένα «wavy bob» μαλλιά της έγιναν ταχύτατα είδηση

H 47χρονη ηθοποιός θεωρείται ακλόνητο street style icon στην Αμερική
Τα μαλλιά σε μεσαίο μήκος συνεχίζουν να δεσπόζουν στο διεθνές beauty στερέωμα.
Η 47χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Κέιτι Χολμς τα υιοθέτησε σε μια πολύ γοητευτική εκδοχή, ξεσηκώνοντας τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος για το wavy bob hairstyle της, το οποίο πολυσυζητήθηκε στα media, με αφορμή ένα τιμητικό event για τον οίκο Brunello Cuccinelli.
Ο λεγόμενος «βασιλιάς του κασμίρ» και καμάρι του made in Italy, έδωσε το παρών οικογενειακώς για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Brunello: The Gracious Visionary». Η Κέιτι είχε προσκληθεί ανάμεσα σε πολλούς celebrities, αλλά αναμφίβολα κέρδισε τη μεγαλύτερη προσοχή.
Καταρχήν συνοδευόταν από τον συνομήλικο πρώην συμπρωταγωνιστή της Τζόσουα Τζάκσον. Οι δυο τους είχαν ραγίσει καρδιές με τον έρωτά τους στην αξέχαστη εφηβική σειρά Dawson’s Creek, οπότε η επανένωσή τους προκάλεσε κατιγιστικά φλας.
Επιπλέον, το look της Κέιτι με λευκό ανδρόγυνο πουκάμισο και ασημί, ολοκέντητη μακριά φούστα άρεσε πάρα πολύ. Υπήρξαν και σχόλια στο διαδίκτυο για την κοριτσίστικη φρεσκάδα του προσώπου της.
Τα μαλλιά της όμως προκάλεσαν αυτόνομο θέμα στο περιοδικό People. To δημοφιλές μήκος, η κυματιστή κλίση αλλά και η απόχρωσή τους προτάθηκαν ως πρότυπο.
Σύμφωνα με την expert που τα επιμελήθηκε στο Benjamin Salon, δημιουργήθηκε ένα σκούρο μελί ξανθό με μπεζ highlights στον τόνο της σαμπάνιας για να επιτευχθεί αντίθεση. «Αναζητούσαμε το χρώμα που θα αναδείξει το κούρεμα και στράφηκα στην τεχνική balayage. Πρόσθεσα με το χέρι μου έξτρα χρώμα στις άκρες για να δώσω ελαφρότητα, λάμψη και sunkissed κατάληξη» δήλωσε στο People.
