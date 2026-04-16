Κέιτι Χολμς: Τα ανανεωμένα «wavy bob» μαλλιά της έγιναν ταχύτατα είδηση

Τα μαλλιά σε μεσαίο μήκος συνεχίζουν να δεσπόζουν στο διεθνές beauty στερέωμα.

Η 47χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Κέιτι Χολμς τα υιοθέτησε σε μια πολύ γοητευτική εκδοχή, ξεσηκώνοντας τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος για το wavy bob hairstyle της, το οποίο πολυσυζητήθηκε στα media, με αφορμή ένα τιμητικό event για τον οίκο Brunello Cuccinelli.

Ο λεγόμενος «βασιλιάς του κασμίρ» και καμάρι του made in Italy, έδωσε το παρών οικογενειακώς για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Brunello: The Gracious Visionary». Η Κέιτι είχε προσκληθεί ανάμεσα σε πολλούς celebrities, αλλά αναμφίβολα κέρδισε τη μεγαλύτερη προσοχή.

Καταρχήν συνοδευόταν από τον συνομήλικο πρώην συμπρωταγωνιστή της Τζόσουα Τζάκσον. Οι δυο τους είχαν ραγίσει καρδιές με τον έρωτά τους στην αξέχαστη εφηβική σειρά Dawson’s Creek, οπότε η επανένωσή τους προκάλεσε κατιγιστικά φλας.