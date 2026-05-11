Ντιάνε Κρούγκερ: Ασυναγώνιστη με Erdem στο εαρινό New York City Ballet

Φτερά και φιόγκοι σε απαλό γαλάζιο και ροζ τρέλαναν τα φωτογραφικά φλας
Στο κατώφλι των 50 της χρόνων, η πάντα σαγηνευτική star Ντιάνε Κρούγκερ έλαμψε στο επίσημο gala του New York City Ballet.
Καθιερωμένο ραντεβού στην κοσμική ατζέντα κάθε άνοιξης στο «Μεγάλο Μήλο», επιβάλει super glam dress code και συγκεντρώνει πολλές διασημότητες. Η Ντιάνε τίμησε το γεγονός με σύνολο Erdem από την πασαρέλα fall 2026, σε κουκλίστικους παστέλ τόνους. Μπούστο από σατέν με κεντημένους φιόγκους στις τιράντες και φούστα γεμάτη φτερά. Το look αντιπροσωπεύει απόλυτα το νεορομαντικό style του λονδρέζικου label με τις vintage και βικτωριανές αναφορές.
Η Ντιάνε Κρούγκερ βέβαια διατηρεί τις τέλειες αναλογίες από την εποχή που εργαζόταν ως μοντέλο. Γερμανικής καταγωγής, ζει πλέον στην Αμερική με τον σύζυγο και πρώην συμπρωταγωνιστή της Μάρκους Ρούντους με τον οποίο έχουν αποκτήσει μια κόρη. Αν θυμάστε το κινηνματογραφικό της ντεμπούτο στο Χόλιγουντ έγινε το 2004 στην ιστορική υπερπαραγωγή «Τροία» με το ρόλο της «Ωραίας Ελένης». Εκτοτε κατάκτησε βραβείο ερμηνείας στις Κάννες και καθιερώθηκε σε δυναμικούς χαρακτήρες στην tv. Ανήκει εδώ και χρόνια πάντως στις πιο καλοντυμένες celebrities, ενώ υπήρξε προσωπική φίλη και μούσα του Καρλ Λάγκερφελντ.
Από το συγκεκριμένο gala μπαλέτου δεν λείπει πάντως ποτέ. «Ερχομαι κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη καθώς με ενθουσιάζουν και με εμπνέουν οι χορευτές, τα κοστούμια, η μουσική, Ολο αυτό με ταξιδύει σε έναν ονειρικό κόσμο. Όταν ήμουν παιδάκι σπούδασα στη Royal Academy του Λονδίνου για να γίνω μπαλαρίνα» δήλωσε στα media.
Στο φετινό event η Ντιάνα παρευρέθηκε ανάμεσα σε επώνυμους φιλότεχνους, πολιτικούς, καλλιτέχνες που έφθασαν τα 2.500 άτομα. Οι Μικ Τζάγκερ, Τζίμι Φάλον, Ασλει Γκράχαμ, Ειμι Ρόσουμ, Ολίβια Παλέρμο ήταν εκεί. Μάλιστα συγκεντρώθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό.
Εμείς χαζέψαμε τη Ντιάνε και σας συστήνουμε να μελετήσετε περισσότερο τα trends με τα φτερά, τους φιόγκους και τα bustier tops ώστε να τα υιοθετήσετε δεόντως. Προσέξτε πως συνδυάζονται με λευκές γόβες και όχι με τα πολυφορεμένα ψηλοτάκουνα πέδιλα.
