Ντιάνε Κρούγκερ: Ασυναγώνιστη με Erdem στο εαρινό New York City Ballet

Φτερά και φιόγκοι σε απαλό γαλάζιο και ροζ τρέλαναν τα φωτογραφικά φλας

Στο κατώφλι των 50 της χρόνων, η πάντα σαγηνευτική star Ντιάνε Κρούγκερ έλαμψε στο επίσημο gala του New York City Ballet. Καθιερωμένο ραντεβού στην κοσμική ατζέντα κάθε άνοιξης στο «Μεγάλο Μήλο», επιβάλει super glam dress code και συγκεντρώνει πολλές διασημότητες. Η Ντιάνε τίμησε το γεγονός με σύνολο Erdem από την πασαρέλα fall 2026, σε κουκλίστικους παστέλ τόνους. Μπούστο από σατέν με κεντημένους φιόγκους στις τιράντες και φούστα γεμάτη φτερά. Το look αντιπροσωπεύει απόλυτα το νεορομαντικό style του λονδρέζικου label με τις vintage και βικτωριανές αναφορές.