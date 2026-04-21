Χάθαγουεϊ– Μπλαντ: Γαλλική υψηλή ραπτική με κορσέδες και φρου- φρου στην παγκόσμια πρεμιέρα της Νέας Υόρκης

Couture θέαμα- όπως άλλωστε αναμενόταν- η παγκόσμια πρεμιέρα της super stylish κομεντί «Ο διάβολος φορούσε Prada 2» στη Νέα Υόρκη.

Το event σηματοδότησε την τελική ευθεία πριν το ντεμπούτο της ταινίας στα σινεμά την Πρωτομαγιά. Μετά από τεράστια διαφημιστική προβολή παγκοσμίως, οι διάσημες πρωταγωνίστριες Αν Χάθαγουέι, Μέριλ Στριπ, Εμιλι Μπλαντ «έβαλαν τα δυνατά τους» ώστε να καταπλήξουν ενδυματολογικά σε νεουορκέζικο σκηνικό.

Ειδικά η Χάθαγουέι θεωρήθηκε η πλέον εντυπωσιακή από τα διεθνή media. Δεν ήταν μόνο η κατακόκκινη bustier δημιουργία Louis Vuitton και τα κοσμήματα Bulgari που την έκαναν να κυριαρχήσει. Ηταν ο «αέρας» της ανακήρυξής της ως «World’s Most Beautiful», σύμφωνα με την τελευταία λίστα του περιοδικού People.

Η γεννημένη στο Μπρούκλιν star διανύει μια χρονιά με 5 φιλμ στο ενεργητικό της αλλά και ατέλειωτα δημοσιεύματα για εκείνη. Εχει ομολογήσει πως δεν περίμενε να ξαναβρεθεί στο απώγειο της δημοτικότητάς της στα 43 της χρόνια. Όμως, η επιστροφή της στο ρόλο της Αντι Σακς, η απίθανη γκαρνταρόμπα της και η νεανική της όψη την κρατούν επίμονα στο προσκήνιο.