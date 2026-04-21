Χάθαγουεϊ– Μπλαντ: Γαλλική υψηλή ραπτική με κορσέδες και φρου- φρου στην παγκόσμια πρεμιέρα της Νέας Υόρκης

Απογειώθηκε το styling των δυο πολυφωτογραφημένων stars στον τελικό σταθμό της τουρνέ του «Devil wears Prada 2»
Couture θέαμα- όπως άλλωστε αναμενόταν- η παγκόσμια πρεμιέρα της super stylish κομεντί «Ο διάβολος φορούσε Prada 2» στη Νέα Υόρκη.
Το event σηματοδότησε την τελική ευθεία πριν το ντεμπούτο της ταινίας στα σινεμά την Πρωτομαγιά. Μετά από τεράστια διαφημιστική προβολή παγκοσμίως, οι διάσημες πρωταγωνίστριες Αν Χάθαγουέι, Μέριλ Στριπ, Εμιλι Μπλαντ «έβαλαν τα δυνατά τους» ώστε να καταπλήξουν ενδυματολογικά σε νεουορκέζικο σκηνικό.
Ειδικά η Χάθαγουέι θεωρήθηκε η πλέον εντυπωσιακή από τα διεθνή media. Δεν ήταν μόνο η κατακόκκινη bustier δημιουργία Louis Vuitton και τα κοσμήματα Bulgari που την έκαναν να κυριαρχήσει. Ηταν ο «αέρας» της ανακήρυξής της ως «World’s Most Beautiful», σύμφωνα με την τελευταία λίστα του περιοδικού People.
Η γεννημένη στο Μπρούκλιν star διανύει μια χρονιά με 5 φιλμ στο ενεργητικό της αλλά και ατέλειωτα δημοσιεύματα για εκείνη. Εχει ομολογήσει πως δεν περίμενε να ξαναβρεθεί στο απώγειο της δημοτικότητάς της στα 43 της χρόνια. Όμως, η επιστροφή της στο ρόλο της Αντι Σακς, η απίθανη γκαρνταρόμπα της και η νεανική της όψη την κρατούν επίμονα στο προσκήνιο.
Η συμπρωταγωνίστριά της Εμιλι Μπλαντ τη συναγωνίστηκε στο κόκκινο χαλί με περίτεχνη τουαλέτα Schiaparelli by Daniel Roseberry. Ο παριζιάνικος οίκος έχει συνδέσει το όνομά του με ρούχα- έργα τέχνης και το συγκεκριμένο «τεατράλε» φόρεμα με τον κορσέ και την πλούσια φούστα, απαίτησε 4.000 ώρες χειροποίητης εργασίας για να ολοκληρωθεί. Στρώματα από κρεμ τούλι και 25.000 φτερά από μετάξι συντέλεσαν στο ογκώδες εκτόπισμά του. Αυστηρός κότσος και μαργαριταρένια κοσμήματα Μikimoto τελειοποίησαν το look της Βρετανίδας ηθοποιού που είχε στο πλευρό της και τον σύζυγό της.
Η πολυβραβευμένη βετεράνος του Χόλιγουντ Μέριλ Στριπ, στα 76 της χρόνια δείχνει να διασκεδάζει πολύ αυτό το ανάλαφρο sequel περί μόδας. Παραπέμποντας στον τίτλο της ταινίας ως ο … διάβολος της υπόθεσης εμφανίστηκε με cape coat Givenchy σε έντονο κόκκινο και μαύρα δερμάτινα γάντια όπερας. Γοβάκια Stuart Weitzman και διαμαντένια κοσμήματα David Yurman συμπλήρωσαν το outfit.
Tις τρεις κυρίες συνόδεψε ως υπέρκομψος τζέντλεμαν ο γνωστός ηθοποιός Στάνλει Τούτσι, που επίσης κατέχει βασικό ρόλο. Παρόντες ήταν και οι stars που πρωτομπήκαν στο καστ όπως οι Lady Gaga, Σιμόν Ασλει Kένεθ Μπράνα, Τζάστιν Θερού, Λούσι Λιου ενώ είχαν προσκληθεί και μοντέλα όπως οι Χάιντι Κλουμ Κοκό Ροσά. Δείτε εικόνες.
