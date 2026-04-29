Η νέα εποχή Dior πάνω στη Μελάνια Τραμπ- θύμισε look της αξεπέραστης Jackie

Πήρε «άριστα» στο επίσημο δείπνο για το βασιλιά Κάρολο στο Λευκό Οίκο
«Υποδειγματικό» και «εκθαμβωτικό» χαρακτηρίστηκε το look της 56χρονης πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, στο δείπνο της υποδοχής του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας.
Τα διεθνή media επαίνεσαν την επιλογή του Dior outfit με την ανανεωτική υπογραφή του Jonathan Anderson.
Συγκεκριμένα, η Σλοβένα καλλονή με το αχέρωγο παράστημα, φόρεσε μια στράπλες couture τουαλέτα του διάσημου γαλλικού οίκου με υπέροχα ντραπαρίσματα και ασύμμετρο ντεκολτέ. Ο αχνορόζ τόνος και τα opera gloves (μακριά γάντια όπερας) θύμισαν ένα πολυφωτογραφημένο look της Τζάκι Κένεντι. Επιπλέον, οι πτυχώσεις σε new retro style κάνουν θραύση στις τελευταίες collections του label και όπως φάνηκε προσαρμόζονται στο κλασικό, θηλυκό ντύσιμο της Μελάνια.
Το φόρεμα από βαρύ μετάξι ήταν πολύ μακρύ, καλύπτοντας τα γοβάκια στον ίδιο τόνο, ενώ τα μαλλιά της έχουν φωτιστεί με πιο έντονες, ξανθιές ανταύγειες.
Τα ξένα δημοσιεύματα την αποκάλεσαν μάλιστα «pretty in pink» θεωρώντας πως η γκαρνταρόμπα της αποτέλεσε κομμάτι ενός «διπλωματικού masterclass». Και αυτό διότι Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ έκαναν διάφορα αστειάκια για την ιστορία των χωρών τους αποφεύγοντας να θίξουν τα γεγονότα του πολέμου. Στο λεγόμενο state dinner ανάμεσα στους άλλους παρευρισκομένους, το ζεύγος Μπέζος και η μεγαλύτερη κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα απασχόλησαν περισσότερο τους φωτογράφους.
Αναπόφευκτη η σύγκριση με την Τζάκι λόγω των κοινών στοιχείων των δυο outfits
Η Μελάνια έκανε πάντως και πολύ προσεγμένες πρωινές εμφανίσεις μέσα στο διήμερο με άρωμα Μπάκινχαμ. Επέλεξε δυο ταγιέρ σε ανοιχτόχρωμους τόνους (Adam Lippes και Ralph Lauren), ακολουθώντας ακόμα μια φορά τα trends με το δικό της τρόπο. Τα ασορτί σύνολα με φούστα έχουν άλλωστε επιστρέψει δυναμικά στο fashion στερέωμα ενώ συνεχίζεται η απήχηση του απαλού κίτρινου «butter yellow».
