Η νέα εποχή Dior πάνω στη Μελάνια Τραμπ- θύμισε look της αξεπέραστης Jackie

«Υποδειγματικό» και «εκθαμβωτικό» χαρακτηρίστηκε το look της 56χρονης πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, στο δείπνο της υποδοχής του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας.

Τα διεθνή media επαίνεσαν την επιλογή του Dior outfit με την ανανεωτική υπογραφή του Jonathan Anderson.

Συγκεκριμένα, η Σλοβένα καλλονή με το αχέρωγο παράστημα, φόρεσε μια στράπλες couture τουαλέτα του διάσημου γαλλικού οίκου με υπέροχα ντραπαρίσματα και ασύμμετρο ντεκολτέ. Ο αχνορόζ τόνος και τα opera gloves (μακριά γάντια όπερας) θύμισαν ένα πολυφωτογραφημένο look της Τζάκι Κένεντι. Επιπλέον, οι πτυχώσεις σε new retro style κάνουν θραύση στις τελευταίες collections του label και όπως φάνηκε προσαρμόζονται στο κλασικό, θηλυκό ντύσιμο της Μελάνια.

Το φόρεμα από βαρύ μετάξι ήταν πολύ μακρύ, καλύπτοντας τα γοβάκια στον ίδιο τόνο, ενώ τα μαλλιά της έχουν φωτιστεί με πιο έντονες, ξανθιές ανταύγειες.