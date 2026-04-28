Γαλαντόμος ο Χάρι Στάιλς, αστρονομική η τιμή του δαχτυλιδιού αρραβώνων της Ζόε Κράβιτζ

Ο Βρετανός pop star ενδέχεται να πλήρωσε μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια, τι διαβάσαμε στα ξένα media
«Ανατομία» στο σχεδιασμό και την τιμή του τεράστιου engagement ring της Ζόε Κράβιτζ.
Η μικροσκοπική καλλονή ηθοποιός, που μόλις αρραβωνιάστηκε τον δημοφιλέστατο τραγουδιστή Χάρι Στάιλς, κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη με ένα πελώριο πετράδι στο δάχτυλό της, ξεσηκώνοντας τα media.
Κατά τη Daily Mail το μονόπετρο δαχτυλίδι διαθέτει ογκώδες διαμάντι 10 καρατίων με πλαίσιο από κίτρινο χρυσό και σύμφωνα με ειδικό κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια. Κατά την Page Six, το μέγεθος 10-12 καρατίων κινείται στα 800.000 δολάρια. Όπως αναφέρεται μάλιστα, ο Χάρι αποδεικνύεται πιο γαλαντόμος από τον προηγούμενο έρωτα της Ζόε. Ο ηθοποιός και sex symbol Τσάνινγκ Τάτουμ της είχε προσφέρει πρόπερσι δαχτυλίδι αρραβώνων με τιμή ανάμεσα στις 300.000 – 550.000 δολάρια σε σχέδιο της αγαπημένης της jeweller Jessica McCormack, με έδρα το Λονδίνο.
Ετσι, ο Χάρι έβαλε πολύ πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η Page Six αναφέρει πως είναι «ολοκληρωτικά ερωτοχτυπημένος», οπότε δεν χωρούν τσιγγουνιές.
O 32χρονος Βρετανός τραγουδοποιός και performer, που καθιερώθηκε από το συγκρότημα One Direction και εξελίχθηκε σε ίνδαλμα πρώτης γραμμής στη σόλο καριέρα του, λατρεύει τα luxury accessories. Πρεσβευτής του οίκου Gucci by Alessandro Michele εθεάθη πρόσφατα με look Dior. Η αγαπημένη του από την πλευρά της είναι ambassador του Saint Laurent.
Μάλιστα, επισημαίνεται πως η 37χρονη Zόε η οποία έχει πιο μοντέρνα και goth αισθητική δεν ήταν δυνατόν να φορέσει κλασικό, παραδοσιακό δαχτυλίδι. Σχεδιάζει να παντρευτεί για δεύτερη φορά ενώ ο Χάρι δεν έχει κάνει άλλη πρόταση για αρραβώνα και γάμο στο παρελθόν. Διαβάσαμε πως έχει εκμυστηρευτεί σε κοντινά του πρόσωπα ότι θέλει να γίνει σύντομα πατέρας. Το πολυσυζητημένο ζευγάρι είναι μαζί λιγότερο από ένα χρόνο.
