Mην ξεχαστείτε, τη Δευτέρα 4/5 αναμένεται το υπερθέαμα του Met Gala

Η πιο φαντασμαγορική πασαρέλα διασημοτήτων του πλανήτη, το ονομαστό Met Gala, θα πραγματοποιηθεί στην iconic είσοδο του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, την προσεχή Δευτέρα 4 Μαΐου.

Με φετινό dress code «Fashion is Art»! οι celebrities παγκόσμιας ακτινοβολίας ανυπομονούν να ξεχωρίσουν με τα fashion looks τους. Επικεφαλής η Αννα Γουίντουρ, που διάλεξε κορυφαίες κυρίες της τέχνης και του αθλητισμού ως co- chairs: Η 44χρονη Μπιγιονσέ, δημοφιλέστατη performer και μουσικό είδωλο, σμίγει λοιπόν με την 58χρονη πολυβραβευμένη ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν και την 45χρονη πρωταθλήτρια τένις Βένους Γουίλιαμς ως παρουσίες- πρότυπα της μόδας.