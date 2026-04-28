Mην ξεχαστείτε, τη Δευτέρα 4/5 αναμένεται το υπερθέαμα του Met Gala

Με οικοδέσποινες- πλάι στην Αννα Γουίντουρ- τις Μπιγιονσέ, Νικόλ Κίντμαν, Βένους Γουίλιαμς
Η πιο φαντασμαγορική πασαρέλα διασημοτήτων του πλανήτη, το ονομαστό Met Gala, θα πραγματοποιηθεί στην iconic είσοδο του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, την προσεχή Δευτέρα 4 Μαΐου.
Με φετινό dress code «Fashion is Art»! οι celebrities παγκόσμιας ακτινοβολίας ανυπομονούν να ξεχωρίσουν με τα fashion looks τους. Επικεφαλής η Αννα Γουίντουρ, που διάλεξε κορυφαίες κυρίες της τέχνης και του αθλητισμού ως co- chairs: Η 44χρονη Μπιγιονσέ, δημοφιλέστατη performer και μουσικό είδωλο, σμίγει λοιπόν με την 58χρονη πολυβραβευμένη ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν και την 45χρονη πρωταθλήτρια τένις Βένους Γουίλιαμς ως παρουσίες- πρότυπα της μόδας.
To livestream του Met Gala 2026 θα φιλοξενηθεί αποκλειστικά από τη Vogue και θα μεταδοθεί ζωντανά στις ψηφιακές πλατφόρμες της, καθώς και στο YouTube και το TikTok. Δείτε όχι μόνο την τελετή αλλά και τις διάφορες απόψεις των συντακτών του περιοδικού για τη βραδιά της μόδας μέσω του επίσημου live blog.
Η ζωντανή μετάδοση του κόκκινου χαλιού αναμένεται από τις 6:00 μ.μ. EDT / 3:00 μ.μ. PST. «Ανταποκρίτριες» των αφίξεων στέφθηκαν τα μοντέλα Ασλει Γκράχαμ, Κάρα Ντελεβίν, η τηλεπερσόνα La La Anthony καθώς και η influencer Εμμα Τσάμπερλειν.
