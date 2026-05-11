Το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF προβλέπει θερμότερο καλοκαίρι 2026 στην Ελλάδα

Καλοκαίρι με έντονο θερμικό αποτύπωμα «βλέπει» για την Ελλάδα το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF, σύμφωνα με τις τελευταίες εποχικές εκτιμήσεις για το τρίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου 2026.

Οι χάρτες των αποκλίσεων θερμοκρασίας δείχνουν σαφές θετικό σήμα πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη χώρα μας, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα κανονικά επίπεδα της περιόδου αναφοράς.

Η εικόνα που προκύπτει από τις προσομοιώσεις του ECMWF υποδηλώνει ότι το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα ενδέχεται να καταγραφεί θερμότερο από τα κλιματικά μέσα, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι θερμικές αποκλίσεις εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθούν κατά μέσο όρο από +0,5 έως και +1 βαθμό Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, ενώ σε ορισμένες περιόδους δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες αποκλίσεις.

Το σενάριο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ξεκάθαρη τάση ανόδου της θερμοκρασίας στην Ελλάδα και συνολικά στη Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα παρατεταμένων καυσώνων, περισσότερες τροπικές νύχτες και μεγαλύτερη διάρκεια επεισοδίων ακραίας ζέστης, με σημείο καμπής το καλοκαίρι του 2003 και ακόμη πιο έντονη επιτάχυνση μετά το 2010.