Time 100, Νέα Υόρκη: Ντακότα και Χέιλι οι fashion πριγκίπισσες του ονομαστού gala

Λαμπερές, ασημόλευκες υπάρξεις με luxury υπογραφές στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης. H 36χρονη ηθοποιός αλλά και style & beauty icon Ντακότα Τζόνσον με την 29χρονη επιχειρηματία και μοντέλο Χέιλι Μπίμπερ ήταν αναμφίβολα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο ετήσιο, επίσημο gala Time 100.

Το περιοδικό που μετράει πυγμή και επιδραστικότητα διάσημων προσωπικοτήτων τις συμπεριέλαβε άλλωστε στην περίφημη λίστα του και εκείνες το γόρτασαν δεόντως.

Η Ντακότα χαρακτηρίστηκε «Ελληνίδα θεά» από τα media καθώς το look της βασιζόταν σε ρευστό φόρεμα με αρχαικές πτυχές και ασορτί μπέρτα, κεντημένη στο λαιμό. Δημιουργία του οίκου Valentino by Alessandro Michele, υπενθύμιζε πως η όμορφη star παραμένει ambassador του ιστορικού ιταλικού label.

Η Χέιλι διάλεξε ένα πολύ εφαρμοστό φόρεμα που αναδείκνυε το σώμα από την αγαπημένη της γαλλική ετικέτα Saint Laurent. Ηταν φτιαγμένο από ασημένια δαντέλα που σχημάτιζε λουλούδια.