Design Week: To ελληνικό μάρμαρο γιορτάζει με… ouzeri στη Brera του Μιλάνου

Το είδατε σε Instagram ή TikTok; Όχι, δεν πρόκειται για νέο life style στέκι.

Το project Greek Marble Ouzeri, μια πρωτότυπη και μινιμαλιστική εγκατάσταση στην art gallery «Il Vicolo», προωθεί το ελληνικό μάρμαρο στην Milan Design Week 2026. Στην αγαπημένη, καλλιτεχνική γειτονιά της Brera η καθιερωμένη αίθουσα μετατρέπεται σε ελληνικό ουζερί του σήμερα.

Σχεδιασμένο από το design studio tremeEats, που ιδρύθηκε από τον αρχιτέκτονα Χάρη Τρεμετουσιώτη και τη συνιδρύτρια Νεφέλη Ρήγα, αντλεί έμπνευση από τη χωρική και κοινωνική λογική ενός περιβάλλοντος κοινών πιάτων, συζήτησης και φιλικής συνάντησης. Εδώ, η αρχιτεκτονική και η φιλοξενία συγχωνεύονται, και το μάρμαρο γίνεται ενεργός συμμετέχων της καθημερινότητας: αγγίζεται, χρησιμοποιείται και βιώνεται.

Αλλωστε, το ελληνικό μάρμαρο βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τον χρόνο. Εξορυσσόμενο από εμβληματικά τοπία και διαμορφωμένο επί εκατομμύρια χρόνια, έχει καθορίσει πολιτισμούς, από τον Παρθενώνα έως τη σύγχρονη αρχιτεκτονική.