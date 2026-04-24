Design Week: To ελληνικό μάρμαρο γιορτάζει με… ouzeri στη Brera του Μιλάνου

Mια μινιμαλιστική εγκατάσταση αρχιτεκτονικής και φιλοξενίας που έχει κάνει αίσθηση
Το είδατε σε Instagram ή TikTok; Όχι, δεν πρόκειται για νέο life style στέκι.
Το project Greek Marble Ouzeri, μια πρωτότυπη και μινιμαλιστική εγκατάσταση στην art gallery «Il Vicolo», προωθεί το ελληνικό μάρμαρο στην Milan Design Week 2026. Στην αγαπημένη, καλλιτεχνική γειτονιά της Brera η καθιερωμένη αίθουσα μετατρέπεται σε ελληνικό ουζερί του σήμερα.
Σχεδιασμένο από το design studio tremeEats, που ιδρύθηκε από τον αρχιτέκτονα Χάρη Τρεμετουσιώτη και τη συνιδρύτρια Νεφέλη Ρήγα, αντλεί έμπνευση από τη χωρική και κοινωνική λογική ενός περιβάλλοντος κοινών πιάτων, συζήτησης και φιλικής συνάντησης. Εδώ, η αρχιτεκτονική και η φιλοξενία συγχωνεύονται, και το μάρμαρο γίνεται ενεργός συμμετέχων της καθημερινότητας: αγγίζεται, χρησιμοποιείται και βιώνεται.
Αλλωστε, το ελληνικό μάρμαρο βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τον χρόνο. Εξορυσσόμενο από εμβληματικά τοπία και διαμορφωμένο επί εκατομμύρια χρόνια, έχει καθορίσει πολιτισμούς, από τον Παρθενώνα έως τη σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Μαρμάρων και η την Enterprise Greece υποστηρίζουν την εγκατάσταση του Greek Marble Ouzeri. Μάλιστα εντάσσεται σε οργανωμένη, εταιρική πρωτοβουλία, η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Fuorisalone κατά τη διάρκεια της Milan Design Week.
Η πρόσοψη της gallery στο Μιλάνο έχει βαφτεί σε έντονο μπλε που «φωνάζει» Ελλάδα. Στο κέντρο, ένα μπαρ οργανώνει τον χώρο, περιβαλλόμενο από αρθρωτά μαρμάρινα στοιχεία που διαμορφώνουν τοίχους, επιφάνειες και αντικείμενα με σαφήνεια και λιτότητα. Το φωτεινό εσωτερικό έχει κατασκευαστεί από τυποποιημένα μαρμάρινα πλακίδια. Αποτυπώνεται όλο το φάσμα του ελληνικού μαρμάρου — από το διάσημο χιονόλευκο της Θάσου έως το βαθύ πράσινο της Τήνου!
H τελετουργία του μοιράσματος του ούζου (που γίνεται λευκό όταν προστίθεται νερό) αντικατοπτρίζει τις πολλαπλές διαστάσεις που εμπεριέχει το μάρμαρο και αποκαλύπτει διακριτικές συνδέσεις μεταξύ υλικού, πολιτισμού και τόπου.
