Tomato Chair: Η seventies πολυθρόνα του οίκου Chloe, που «έσκισε» στο Μιλάνο

H new edition της Tomato Chair από τον γαλλικό οίκο Chloe, εντυπωσίασε στη Milan Fashion Week.

Μάλιστα, η vintage σιλουέτα της ξεσήκωσε αυτόματα την προσοχή της Vogue. Πρόκειται για μαλακή, καμπυλόγραμμη πολυθρόνα-πουφ που θυμίζει σχήμα ντομάτας και σε καλεί να βυθιστείς μέσα της.

Βασίζεται σε παλιό, statement σχέδιο του Γάλλου Christian Adam, το οποίο ξανακυκλοφόρησε σε συνεργασία με το ιστορικό ιταλικό label Poltronova. Αντικατοπτρίζει το καινοτόμο πνεύμα της δεκαετίας του ΄70, όταν οι γραμμές στα έπιπλα ήταν πιο ελεύθερες και αρτίστικες.