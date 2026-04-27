Tomato Chair: Η seventies πολυθρόνα του οίκου Chloe, που «έσκισε» στο Μιλάνο

Ο διάλογος ανάμεσα στο χθες και το σήμερα δέσποσε στα εκθέματα της Design Week
H new edition της Tomato Chair από τον γαλλικό οίκο Chloe, εντυπωσίασε στη Milan Fashion Week.
Μάλιστα, η vintage σιλουέτα της ξεσήκωσε αυτόματα την προσοχή της Vogue. Πρόκειται για μαλακή, καμπυλόγραμμη πολυθρόνα-πουφ που θυμίζει σχήμα ντομάτας και σε καλεί να βυθιστείς μέσα της.
Βασίζεται σε παλιό, statement σχέδιο του Γάλλου Christian Adam, το οποίο ξανακυκλοφόρησε σε συνεργασία με το ιστορικό ιταλικό label Poltronova. Αντικατοπτρίζει το καινοτόμο πνεύμα της δεκαετίας του ΄70, όταν οι γραμμές στα έπιπλα ήταν πιο ελεύθερες και αρτίστικες.
Μάλιστα, η χρωματική παλέτα των γήινων μπεζ, του μαύρου και τoυ «κονιάκ» καφέ από την Chloe πασαρέλα, μεταφέρεται στο σπίτι. Στο Μιλάνο, τη μητρόπολη του style γενικότερα, έχει καθιερωθεί να παρουσιάζονται ειδικές σειρές εσωτερικής διακόσμησης με την υπογραφή οίκων μόδας. Αυτή η exclusive επιλογή ταιριάζει άλλωστε απόλυτα στο διάλογο ανάμεσα στο χθες και το σήμερα της δημιουργικής διευθύντριας, Chemena Kamali.
