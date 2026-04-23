Stop στη γήρανση: Πρέσβειρες της Lancome Nτέμι Μουρ και Ζόε Σαλντάνα

O διάσημος κολοσσός ομορφιάς διαφημίζει τη σειρά Absolue Longevity MD, με τα πρόσωπα των δυο ηθοποιών
H μια στα 63, η άλλη στα 47.
Κι όμως στην ωριμότητά τους χρίζονται πρότυπα ομορφιάς από τον κολοσσό καλλυντικών Lancome.
Οι stars Nτέμι Μουρ και Ζόε Σαλντάνα μόλις ανακηρύχθηκαν παγκόσμιες ambassadors της Absolue Longevity MD, της πρώτης σειράς προϊόντων περιποίησης, που βασίζεται στη Longevity Integrative Science. Περιλαμβάνει είδη που βελτιώνουν προνοητικά την όψη των ορατών σημαδιών βιολογικής γήρανσης της επιδερμίδας. Αυτή η ολοκληρωμένη λύση, που αποτελείται από τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις περιποίησης -Anticipate (πρόληψη), Intercept (αναχαίτιση) και Reset (αναστροφή)- αντιμετωπίζει μη ορατούς δείκτες γήρανσης, για να διατηρεί τη ζωντάνια και τη λάμψη σε κάθε στάδιο της διάρκειας ζωής του δέρματος.
Η Ντέμι, υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, παραγωγός και bestseller συγγραφέας των New York Times, ενσαρκώνει την αισιοδοξία ως επιλογή σε κάθε στάδιο της ζωής, μια φιλοσοφία που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκοπού της Lancôme. Ίνδαλμα της σύγχρονης κουλτούρας, επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της με ακλόνητη αυτοπεποίθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, εδώ και πέντε δεκαετίες. Στην πρώτη της καμπάνια για τη μάρκα, θα αντιπροσωπεύει το πρωτοκόλλο Reset. Όπως δήλωσε «Η Lancôme αποτελεί συνώνυμο της ομορφιάς σε κάθε επίπεδο, πέρα από την εικόνα. Συμβολίζει την πρόοδο, την επιδίωξη νέων δυνατοτήτων μέσω της επιστήμης και την πεποίθηση ότι οι γυναίκες αξίζουν να νιώθουν όμορφες και δυνατές σε κάθε στάδιο της ζωής τους».
Αντίστοιχα, η Ζόε, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, παραγωγός και παγκόσμιο ίνδαλμα ενσαρκώνει τέλεια τη σοφιστικέ γοητεία του label με μια γήινη ματιά. Στην πρώτη της καμπάνια, θα λανσάρει το Intercept. «Για μένα η Lancome αφορά ένα προσγειωμένο, βαθιά ανθρώπινο όραμα ομορφιάς. Υπάρχει ένα επίπεδο αυτοαποδοχής που έρχεται με τα χρόνια επιτρέποντας να νιώθεις άνετα με το δέρμα σου» υποστήριξε στο περιοδικό Glamour.
