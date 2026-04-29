«Ωραίος και απρόβλεπτος»: Το Bleu de Chanel απέκτησε νέο ambassador, τον Τζέικομπ Ελόρντι

Την διαφημιστική ταινία του αρώματος έχει αναλάβει ο κορυφαίος σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν

Aλλαγή σκυτάλης για το άρωμα Bleu de Chanel. Ο πιο περιζήτητος ζεν πρεμιέ του Χόλιγουντ, ο Αυστραλός καρδιοκατακτητής Τζέικομπ Ελόρντι διαδέχεται τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο ρόλο του ambassador. Η είδηση έχει γεμίσει το διαδίκτυο με σαγηνευτικά πορτρέτα του 28χρονου ηθοποιού. Στο απόγειο της δημοτικότητάς του μετά τις πρόσφατες ταινίες «Φρακνεστάιν» και «Ανεμοδαρμένα Υψη» αλλά και τον καινούριο κύκλο της πολύκροτης σειράς «Euphoria», ο Ελόρντι επιλέχθηκε για να χαρίσει επικοινωνιακή στροφή στο προιόν. Θεωρείται sex symbol μιας ολόκληρης γενιάς, ενώ η είδηση πως διατηρεί δεσμό με το super model Κένταλ Τζένερ απασχολεί διαρκώς τα media και το νεαρόκοσμο.

O εμβληματικός γαλλικός οίκος αποφάσισε πως μετά τις χαρισματικές και μυστηριώδεις εικόνες των Γκασπάρ Ουλιέλ και Τιμοτέ Σαλαμέ (τους οποίους σκηνοθέτησαν οι Martin Scorsese, James Gray, Steve McQueen) ο Ελόρντι αντανακλά μια διαφορετική εκδοχή της σύγχρονης αρρενωπότητας. Διαθέτει αναμφισβήτητη φυσική παρουσία με την κλασική έννοια, αλλά ρισκάρει να μεταμορφώνεται αποπνέοντας ευαισθησία και αναζήτηση διαφορετικοτητας.