«Ωραίος και απρόβλεπτος»: Το Bleu de Chanel απέκτησε νέο ambassador, τον Τζέικομπ Ελόρντι

Την διαφημιστική ταινία του αρώματος έχει αναλάβει ο κορυφαίος σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν
Aλλαγή σκυτάλης για το άρωμα Bleu de Chanel.
Ο πιο περιζήτητος ζεν πρεμιέ του Χόλιγουντ, ο Αυστραλός καρδιοκατακτητής Τζέικομπ Ελόρντι διαδέχεται τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο ρόλο του ambassador. Η είδηση έχει γεμίσει το διαδίκτυο με σαγηνευτικά πορτρέτα του 28χρονου ηθοποιού.
Στο απόγειο της δημοτικότητάς του μετά τις πρόσφατες ταινίες «Φρακνεστάιν» και «Ανεμοδαρμένα Υψη» αλλά και τον καινούριο κύκλο της πολύκροτης σειράς «Euphoria», ο Ελόρντι επιλέχθηκε για να χαρίσει επικοινωνιακή στροφή στο προιόν.
Θεωρείται sex symbol μιας ολόκληρης γενιάς, ενώ η είδηση πως διατηρεί δεσμό με το super model Κένταλ Τζένερ απασχολεί διαρκώς τα media και το νεαρόκοσμο.
O εμβληματικός γαλλικός οίκος αποφάσισε πως μετά τις χαρισματικές και μυστηριώδεις εικόνες των Γκασπάρ Ουλιέλ και Τιμοτέ Σαλαμέ (τους οποίους σκηνοθέτησαν οι Martin Scorsese, James Gray, Steve McQueen) ο Ελόρντι αντανακλά μια διαφορετική εκδοχή της σύγχρονης αρρενωπότητας. Διαθέτει αναμφισβήτητη φυσική παρουσία με την κλασική έννοια, αλλά ρισκάρει να μεταμορφώνεται αποπνέοντας ευαισθησία και αναζήτηση διαφορετικοτητας.
Ο Thomas du Pré de Saint-Maur, Head of Global Creative Resources for Chanel Fragrance, Beauty, Watches and Jewellery αναφέρει: «Μου είχε περάσει από το μυαλό πως θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε ένα ανδρικό project, γιατί είναι τόσο απρόβλεπτος». Κατά τη γνώμη του, αποπνέει κάτι απόλυτα σημερινό, αλλά με μια αύρα που θυμίζει το παλιό είδωλο Γκρέκορι Πεκ.
Ο ίδιος ο Ελόρντι σχολιάζει ως τολμηρή και «έξω από τα καθιερωμένα» αυτή την καινούρια κατεύθυνση με το πρόσωπό του. Πριν δυο χρόνια ξανασυνεργάστηκε με τον οίκο συμμετέχοντας στο βίντεο του Chanel 5 πλάι στην συμπρωταγωνίστριά του Μάργκο Ρόμπι.
Την αυτόνομη δική του καμπάνια για το Bleu de Chanel σε μορφή φιλμ, αναμένεται να σκηνοθετήσει ο πολυβραβευμένος Alfonso Cuarón.
Ο Ελόρντι είναι ήδη πρεσβευτής των κοσμημάτων Cartier και του οίκου μόδας Βottega Veneta.
