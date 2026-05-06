Πολ Αντονι Κέλι, το best date του Met Gala (καθώς ο Ελόρντι απουσίαζε)

Το Dior look του θύμισε old Hollywood και τον αλλοτινό γόη Κλαρκ Γκέιμπλ

Καρδιοκατακτητής του φετινού Met gala ανακηρύχθηκε ο 37χρονος Πολ Αντονι Κέλι. Kυριάρχησε κατά κοινή ομολογία ανάμεσα στις γοητευτικές ανδρικές παρουσίες της διοργάνωσης και θεωρήθηκε ένας από τους πιο καλοντυμένους και κομψούς κυρίους. Τα αμερικάνικα περιοδικά τον παρουσίασαν ως το πιο «καυτό ραντεβού» για κάθε γυναίκα τη συγκεκριμένη βραδιά. Με ύψος 1.88 και εντυπωσιακό παράστημα, θεωρήθηκε το νέο sex symbol στο κόκκινο χαλί.

Καταιγισμός φλας για το νέο tv star

Ο 37χρονος Καναδός ηθοποιός και μοντέλο «σκίζει» αυτή τη στιγμή σε δημοτικότητα καθώς πρωταγωνιστεί στην πολυσυζητημένη μίνι σειρά «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» ενσαρκώνοντας τον αδικοχαμένο Τζον Τζον Κένεντι. Όπως διηγείται ο ίδιος δεν πιστεύει πόσος κόσμος τον πλησιάζει για να φωτογραφηθεί μαζί του στο δρόμο. Για το Met Gala ο στυλίστας του Warren Alfie Baker συνεργάστηκε με την ομάδα του οίκου Dior επιλέγοντας ένα φίνο και διαχρονικό look που θύμιζε το παλιό είδωλο του Χόλιγουντ Κλαρκ Γκέιμπλ. Το φράκο του ήταν από μπορντό βελούδο συνδυασμένο με μαύρο παντελόνι. Το μπορντό χρώμα υπήρχε και στο Dior δαχτυλίδι του καθώς και στο καντράν του ρολογιού της Vacheron Constantin.

Το περιοδικό W δημοσίευσε τα παρασκήνια της προετοιμασίας του για το Met Gala