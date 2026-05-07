Χιλιάδες κόσμος στο Ζάππειο για τον Πατρινό Liva Κ, γέμισε πλάνα το διαδίκτυο

Ο Κωνσταντίνος Λιβαθινός έχει εξελιχθεί σε διεθνές ταλέντο της dance ηλεκτρονικής σκηνής
Η βραδιά της περασμένης Κυριακής με τίτλο «Ζάππειον Dance» ήταν αναμφίβολα μια iconic στιγμή για την αναγνωρισιμότητα του Liva Κ.
Mπροστά στο ιστορικό μνημείο- αξιοθέατο και σύμβολο της Αθήνας, συγκεντρώθηκαν για να τον απολαύσουν στα decks χιλιάδες κόσμου. Tα στιγμιότυπα από την απίστευτη ατμόσφαιρα και το σκηνικό του μεγάλου υπαίθριου πάρτι γέμισαν το διαδίκτυο.
Ο συμπολίτης Κωνσταντίνος Λιβαθινός λίγο πριν κλείσει τα 30 του χρόνια κατόρθωσε να αποτελεί περιζήτητο όνομα σε διεθνή κλίμακα στην κατηγορία του. Ταξιδεύει διαρκώς στους πιο ξακουστούς προορισμούς του nightlife και έχει αποκτήσει φανατικό κοινό. Παιδί γνωστής επιχειρηματικής οικογενειας, ξεκίνησε να ξεχωρίζει στο χώρο από έφηβος στη νυχτερινή Πάτρα ενώ αργότερα σε ηλικία 22 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα κυνηγώντας επαγγελματικά το όνειρό του. Πλέον το πρόγραμμά του συμπεριλαμβάνει απανωτά events από τη Μύκονο κιαι το Λονδίνο ως το Μαιάμι και την Ιμπιζα. Ταυτόχρονα απογειώνει το clubbing στις πιο ιδιαίτερες ελληνικές τοποθεσίες.
Το ότι επιλέχθηκε για την έναρξη του φεστιβάλ «This is Athens City Festival» του Δήμου Αθηναίων με εμβληματικό φόντο το τοπόσημο του Ζαππείου αποδεικνύει βέβαια πως πλέον το όνομά του είναι πολύ ψηλά. Η διοργάνωση αποτελεί μια μεγάλη γιορτή στην πρωτεύουσα με εκθέσεις, προβολές, ξεναγήσεις σε κάθε γειτονιά. Ως μια ανοιχτή, ζωντανή σκηνή πολιτισμού προωθούν το φεστιβάλ οι FOR303, 88 Butterfly και MOS.
Το «Ζάππειον Dance» ήταν το πρώτο μεγάλο μουσικό event υψηλών προδιαγραφών από τις 18:00 έως τις 23:00, με ελεύθερη είσοδο. Ο Liva K επιλέχθηκε ως καλλιτέχνης που έχει ταυτιστεί με την εξέλιξη της melodic και afro house σκηνής παγκοσμίως.
Όπως διαβάσαμε μάλιστα, ο χαρισματικός Πατρινός αυτό το καλοκαίρι θα συνεργαστεί και με τον φημισμένο χώρο διασκέδασης Island Athens Riviera την περίοδο 11 Ιουνίου μέχρι 9 Ιουλίου.
Μήπως θα πρέπει να τον σκεφτούν σοβαρά οι ιθύνοντες ως κεντρική επιλογή για το Πατρινό Καρναβάλι;
