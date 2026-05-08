Κίμπερλι, Γαβαλάς, Ασημακόπουλος και πολλοί Ελληνες καλεσμένοι στο Grand Prix Maria Callas του Μονακό

Οικοδέσποινες οι Ιωάννα Ευθυμίου και Θεοδώρα Μιχαλολιάκου, ο Αλβέρτος τίμησε τη σύζυγο του Αντρέα Μποτσέλι

Υπέρλαμπρο και φέτος το Grand Prix Maria Callas στο Μονακό. Υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Αλβέρτου, είναι αφιερωμένο στην αξεπέραστη Ελληνίδα υψίφωνο Maria Callas, τη θρυλική La Divina και διεξάγεται για έκτη συνεχή χρονιά στο κοσμοπολίτικο Monte Carlo. Υπό την προεδρία της ιδρύτριας του θεσμού, διακεκριμένης εικαστικής καλλιτέχνιδας Ιωάννας Ευθυμίου και της αντιπροέδρου και επίτιμης πρέσβειρας, νομικού και φιλανθρώπου Θεοδώρας Μιχαλολιάκου, συγκέντρωσε προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής και πολλούς συμπατριώτες μας. Απαντες απόλαυσαν το μεγαλοπρεπές περιβάλλον στην ιστορική αίθουσα Salle Empire του φημισμένου Hôtel de Paris, με τις χρυσοποίκιλτες λεπτομέρειες, τις επιβλητικές τοιχογραφίες και τα τραπέζια με τις υπέροχες ανθοσυνθέσεις. Πρόκειται για την αναβίωση του πρώτου Gala Maria Callas που πραγματοποιήθηκε στο Πριγκιπάτο πριν από 63 χρόνια και συγκεκριμένα το 1963, στον ίδιο ακριβώς χώρο με οικοδεσπότες τους Γκρέις και Ρενιέ.

Παρόντες φέτος η πριγκίπισσα της Σαουδικής Αραβίας Al Joharah bint Talal bin Abdulaziz Al Saud, η πριγκίπισσα Olimpia Colonna di Paliano, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle, με τον συνεργάτη της και διακεκριμένο ομογενή της διασποράς Χρήστο Μαραφάτσο, η πρέσβης της Ιταλίας Emmanuel Ruosi, η πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας του Μονακό Κατερίνα Λαναρά, καθώς και πλήθος ακόμη επιφανών καλεσμένων. Εκεί ήταν και ο guru της μόδας Λάκης Γαβαλάς, ο παρουσιαστής podcast Ανέστης Ευαγγελόπουλος καθώς και ο Πατρινός επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του Survivor Γιώργος Ασημακόπουλος.

Kimberly Guilfoyle, Mario Hintermayer, πρίγκιπας Αλβέρτος Ιωάννα Ευθυμίου, Θεοδώρα Μιχαλολιάκου Χρήστος Μαραφάτσος, Kimberly Guilfoyle

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή των βραβείων από τον ίδιο τον Αλβέρτο II. Ανάμεσα στους τιμώμενους ήταν η Veronica Berti Bocelli, σύζυγος του διάσημου τενόρου, η οποία τιμήθηκε για το εκτεταμένο φιλανθρωπικό της έργο και τη δυναμική της συμβολή, ως αντιπρόεδρος του Andrea Bocelli Foundation.

Αλβέρτος και Veronica Berti Bocelli

Επίσης ο Enrico Toja πρόεδρος & ιδρυτής του Elafonisos Eco, για την ακούραστη περιβαλλοντική του δράση και τη σημαντική συμβολή του στην προστασία της θαλάσσιας ζωής και των οικοσυστημάτων, ο διακεκριμένος γεωπολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος της Le Figaro Renault Girard, για την πολυετή και ουσιαστική του παρουσία στη διεθνή ενημέρωση και ανάλυση, ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης Arturo Brachetti, γνωστός για τη μοναδική του δεξιοτεχνία και την ένταξή του στο βιβλίο Guinness, ο σημαντικός και παγκοσμίου φήμης φιλάνθρωπος Mario Hintermayer, η Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα, η οποία διακρίνεται για τη λυρική της έκφραση και την ανερχόμενη διεθνή της πορεία, ο επιστήμονας Dr.Χρήστος Νικολόπουλος, για την αφοσίωσή του στην επιστήμη και την προσφορά του με φιλελληνικό πνεύμα καθώς και η Céline Roelens, για την επιτυχημένη επιχειρηματική της δραστηριότητα και τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Μονακό.

Olimpia Colonna και Dr Χρήστος Νικολόπουλος Γιώργος Ασημακόπουλος, Περικλής Ασκώτης Ανέστης Ευαγγελόπουλος και Αγγελική Μιχαλολιάκου Η Kimberly Guilfoyle με τον στυλίστα της Fancy James Λάκης Γαβαλάς , Αλέξανδρος Κωτσιόπουλος