Μίνι καταυλισμός Ρομά το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»- Στα κάγκελα κάτοικοι και καταστηματάρχες

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, οι οποίοι περιγράφουν την άθλια, όπως οι ίδιοι χαρακτηρίζουν, κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η στοά του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων.

Ομάδες Ρομά έχουν καταλάβει τον χώρο, δημιουργώντας καθημερινά προβλήματα που έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε όριο.

«Βρώμα και δυσωδία είναι το αυτονόητο», επισημαίνουν καταστηματάρχες μιλώντας στο thebest.gr. «Ζωγραφίζουν στους τοίχους του θεάτρου και όχι μόνο, και μάλιστα με χυδαίες εικόνες. Γίνεται διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Τσακώνονται μεταξύ τους, φωνάζουν και βάζουν στο τέρμα τη μουσική όταν μεθούν και χορεύουν. Χρησιμοποιούν το πράσινο της πλατείας ως τουαλέτα και κοιμούνται στα παρτέρια, εκτός από τη στοά. Αυτά συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και σε πλήρη θέα όσων περνούν από το σημείο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν ένα πρόσφατο περιστατικό που κατέληξε σε σύλληψη. «Ήρθε η αστυνομία και επιλήφθηκε του περιστατικού. Μια γυναίκα αυτοτραυματιζόταν στο στέρνο και φώναζε σε κάποιον: "Τι έκανες στο παιδί μου, 12 χρόνων, για 20 ευρώ", προφανώς αναφερόταν σε σεξουαλική παρενόχληση», περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να δυσχεραίνεται η εύρυθμη λειτουργία των γύρω επιχειρήσεων, να αποτρέπεται η προσέλευση πελατών και να φθείρεται ανεπανόρθωτα η εικόνα μιας από τις πιο κεντρικές και ιστορικές γωνιές της πόλης. Οι κάτοικοι και οι έμποροι της περιοχής ζητούν πλέον επιτακτικά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και την οριστική επίλυση του προβλήματος, πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.