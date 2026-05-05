79ο Φεστιβάλ των Καννών: Η σταρ Ντέμι Μουρ στην κριτική επιτροπή

Η αγαπητή σταρ του Χόλιγουντ Ντέμι Μουρ, η βραβευμένη με Όσκαρ Κινέζα σκηνοθέτρια Κλόι Ζάο που ήταν & φέτος υποψήφια με το 'Άμνετ" και ο Σουηδός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ που επίσης φέτος διεκδίκησε Όσκαρ (β' ανδρικού για την ταινία "Συναισθηματική Αξία") είναι μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, πρόεδρος της οποίας θα είναι ο Νοτιοκορεάτης κινηματογραφιστής Παρκ Τσαν-γουκ, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η κριτική επιτροπή, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ο Ιρλανδός σεναριογράφος Πολ Λάβερτι και ο ηθοποιός Άιζακ ντε Μπανκολέ, θα απονείμει μεταξύ άλλων τον Χρυσό Φοίνικα - Palm D' Or του Φεστιβάλ του 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου. Το 2025, την ανώτατη αυτή διάκριση είχε λάβει η ταινία "Ένα Απλό Ατύχημα" του Ιρανού αντιφρονούντα σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί που προτάθηκε & για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026 θα είναι ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν Γουκ, δημιουργός πολλών αναγνωρισμένων καλλιτεχνικών ταινιών όπως το «Oldboy».

Επιπλέον, στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026 όπως προαναφέραμε, θα συμμετέχει και η Κινεζοαμερικανίδα σκηνοθέτιδα Κλόε Ζάο, μια δημιουργός που έχει κάνει όνομα με βραβευμένα έργα όπως το «Nomadland» με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (Όσκαρ καλύτερης ταινίας & σκηνοθεσίας το 2021) και το φετινό «Hamnet» με την Τζέσι Μπάκλει που κέρδισε το Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου.

Μια άλλη αξιοσημείωτη και ξεχωριστή προσωπικότητα είναι ο ηθοποιός με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, Ισαάκ ντε Μπανκολέ, ο οποίος αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην τρίτη συνέχεια της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Dune» που θα δούμε στις αίθουσες προς το τέλος του χρόνου.

Τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής περιλαμβάνουν την 45χρονη Ιρλανδή ηθοποιό, γεννημένη στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, Ρουθ Νέγκα-Ruth Negga της ταινίας "Passing", τη Βελγίδα σκηνοθέτη Λόρα Βάντελ και τον Χιλιανό σκηνοθέτη Ντιέγκο Σεσπέντες.

Η Ντέμι Μουρ στα 63 της χρόνια σήμερα, είδε την καριέρα της να παίρνει μία διαφορετική τροπή με την αποκαλυπτική ερμηνεία της στο κοινωνικό φιλμ τρόμου "The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης" της Κοραλί Φαρζά, που της χάρισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου στην απονομή του 2025. Η Ντέμι Μουρ που ξεκίνησε την πορεία της στην υποκριτική στα μέσα των 80ς, έφτασε τη δεκαετία του '90 να είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ και με πολύ υψηλό κασέ παίζοντας σε επιτυχίες όπως τα φιλμ "Ghost-Aόρατος Εραστής", "Ανήθικη Πρόταση", "Ζήτημα Τιμής", "Αποκαλύψεις", "Στριπτίζ", "Ο Δρόμος του Χρήματος".

