Πάτρα: Open Street Latin party με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Ο πεζόδρομος της Αγίου Νικολάου με τη Μαιζώνος στην Πάτρα, στις 8 το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού θα μετατραπεί σε «Οpen street latin party», το οποίο θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό γεγονός.

Πρωταγωνιστές στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος της Πάτρας, το latin συγκρότημα CUBANITA SEXTET και η Havana Magic Nights στο Dj set, που θα δώσουν το ρυθμό δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα για ασταμάτητο χορό, τραγούδι και ξεφάντωμα.

Την εκδήλωση πλαισιώνουν με την παρουσία τους πολυάριθμες σχολές χορού της Πάτρας, όπου μαζί με το κοινό αναμένεται να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μουσικοχορευτικό γεγονός.

Ο χορός μας ενώνει και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν.