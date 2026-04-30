Πάτρα: Αντώνης Καφετζόπουλος και Ζερόμ Καλούτα στο Πάνθεον

Η θεατρική παράσταση "Άσπρο Μαύρο" του Κόρμακ ΜακΚάρθι σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καφετζόπουλου, και με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον Ζερόμ Καλούτα, περιοδεύει ανά την Ελλάδα και έρχεται στο Πάνθεον (Γούναρη και Κανακάρη) το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Το Σάββατο 16/5 στις 18:15 και στις 21:15, και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στις 18:15.

Μετά από ένα πετυχημένο κύκλο παραστάσεων στην Αθήνα, όπου κέρδισε κοινό και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές η παράσταση “Άσπρο Μαύρο” του Κόρμακ ΜακΚάρθι σε σκηνοθεσία Αντώνη Καφετζόπουλου, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και τώρα πάει σε Βόλο, Σέρρες και κατόπιν στην Πάτρα.

Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία του έργου του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα Κόρμακ ΜακΚάρθι υπογράφει ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Ζερόμ Καλούτα σε μια σπαρακτική σύγκρουση δύο αντιδιαμετρικών κόσμων — πίστης και απόγνωσης, φωτός και σκότους. Ένα έργο λόγου και εσωτερικής έντασης, μια υπαρξιακή μονομαχία για το τι αξίζει να κρατήσει έναν άνθρωπο στη ζωή.

Λίγα λόγια για το έργο:

Με επίκεντρο την φορτισμένη συνομιλία ανάμεσα σε δύο άνδρες – έναν βαθιά πιστό πρώην κατάδικο και έναν καθηγητή πανεπιστημίου που βρίσκεται στο χείλος της αυτοκτονίας- το «Άσπρο-Μαύρο» είναι ένα έργο-πρόκληση για τον ηθοποιό και τον θεατή. Με χαρακτηριστικό υποδόριο χιούμορ, πυκνό λόγο και διανοητική ένταση, το έργο ξεδιπλώνει τον υπαρξιακό διάλογο δύο σχολών σκέψης που αναμετρώνται με το απόλυτο.

Η σκηνοθετική ματιά του Αντώνη Καφετζόπουλου και η συμπρωταγωνιστική παρουσία του ταλαντούχου Ζερόμ Καλούτα προσφέρουν μια νέα ανάγνωση σε αυτό το σπάνιο θεατρικό κείμενο, γεφυρώνοντας την αμερικανική υπαρξιακή λογοτεχνία με τη σύγχρονη ελληνική θεατρική σκηνή.

Έγραψαν για την παράσταση

«Ο Αντώνης Καφετζόπουλος ως σκηνοθέτης εξασφαλίζει έναν καλοζυγισμένο ρυθμό, αναδεικνύει τη φυσικότητα των ερμηνειών και ως ηθοποιός καλλιεργεί μια ιδιαίτερα δυναμική σκηνική χημεία με τον συμπρωταγωνιστή του. Ο Ζερόμ Καλούτα αποπνέει

σιγουριά και πραότητα» [Τώνια Καράογλου, Αθηνόραμα]

«Μία λεκτική ομοβροντία αποδεικνύεται το έργο «Άσπρο Μαύρο» του Cormac McCarthy, με ένα αξιόλογο ερμηνευτικό δίδυμο, που λειτουργεί σαν το Γιν-Γιανγκ και κατορθώνει να κρατά το κοινό προσηλωμένο σε κάθε του λέξη». [Ντίνα Καρρά, Onlytheater.gr]

«Είδα, στο θέατρο Επί Κολωνώ, το έργο «Άσπρο Μαύρο» του Κόρμακ ΜακΚάρθι, σε μετάφραση, σκηνοθεσία και ερμηνεία Αντώνη Καφετζόπουλου, με συμπρωταγωνιστή τον Ζερόμ Καλούτα. Πρόκειται για το δεύτερο δημοσιευμένο έργο του ΜακΚάρθι

(θέατρο Steppenwolf, Σικάγο, 18 Μαΐου 2006), οι δύο χαρακτήρες του οποίου («Λευκός» και «Μαύρος») καταθέτουν στο τραπέζι δυο διαμετρικά αντίθετες στάσεις ζωής, σε μιαν άκρως υποβλητική παράσταση με σφιχτό ρυθμό και κλιμακούμενο

ενδιαφέρον». [Νίκος Ξένιος, Bookpress.gr]

«Με αφοπλιστική αμεσότητα, ο Αντώνης Καφετζόπουλος (Λευκός) και ο Ζερόμ Καλούτα (Μαύρος) λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία μετατρέποντας τις φιλοσοφικές θέσεις σε βιωματικό γεγονός. Μέσα από την ηλεκτρισμένη τους χημεία,

το «Άσπρο» και το «Μαύρο» παύουν να είναι απλές ιδεολογικές αντιθέσεις και γίνονται οι δύο όψεις μιας ενιαίας υπαρξιακής αγωνίας. Η ερμηνευτική σύμπνοια των δύο ηθοποιών υποβάλλει την ιδέα ότι η σωτηρία ή απώλειά της δεν είναι μια μοναχική

υπόθεση, αλλά μια διαδικασία που πυροδοτείται μέσα από την τριβή με το διαφορετικό. Τελικά, ο περίφημος Άλλος είναι ο «καθρέφτης» που αναγκάζει τον καθένα μας να ψηλαφήσει τα όρια της δικής του αλήθειας». [Νεκτάριος-Γεώργιος

Κωνσταντινίδης, Η Εποχή]

«Το Άσπρο-Μαύρο είναι ένα έργο που ζητά να αναγνωρίσουμε ως δικά μας τα τραύματα μιας άλλης κοινωνίας. Και εκεί, μέσα σε αυτή τη σιωπηλή απόσταση, χάνεται η οικουμενικότητα που θα μπορούσε να το κάνει δικό μας». [Ιωάννης Λάζιος, Theatromania.gr]

«Το «Άσπρο Μαύρο» είναι μια παράσταση-προσευχή, μια μάχη λόγων, μια κατάδυση στο ανθρώπινο σκοτάδι που σε αφήνει να αναρωτιέσαι αν υπάρχει όντως φως στο τέλος. Ο Καφετζόπουλος και ο Καλούτα παραδίδουν έναν συγκλονιστικό διάλογο όπου το φιλοσοφικό γίνεται προσωπικό και το προσωπικό—καθολικό». [Χρύσα Κοκκίνου, θέατρο.gr].

Συντελεστές

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Αντώνης Καφετζόπουλος

Σκηνικά: Γιώργος Χατζηνικολάου

Κοστούμια: Μαρία Αναματερού

Φωτιστής: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Εβελίνα Μαντή

Οπτική επικοινωνία και ταυτότητα: Λουκάς Ζιαρας, LOOX

Social Media: LOOX MEDIA

Βοηθός Παραγωγής: Νικήτας Δουκιαντζάκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαρία Φιλοπούλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Αναματερού

Παραγωγή: Ομάδα Νάμα.

Παίζουν οι: Αντώνης Καφετζόπουλος, Ζερόμ Καλούτα.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com και στο ταμείο του θεάτρου Πάνθεον.