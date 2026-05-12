Akylas – Eurovision: Ολόκληρη η εμφάνισή του, η λύρα της Έλενας Παπαρίζου και το άγαλμα που ζωντανεύει

Ο Akylas ρίχνεται το βράδυ της Τρίτης στη μάχη του πρώτου ημιτελικού της Eurovision και εμφανίζεται πανέτοιμος.

Ο καλλιτέχνης παραμένει αισιόδοξος, οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών δείχνουν πως συγκαταλέγεται στα φαβορί – όχι μόνο για την πρόκριση στον τελικό αλλά και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης – με τους συνεργάτες του να μιλούν για μια εμφάνιση που θα αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους τους θαυμαστές του.

Τα στοιχήματα για τη φετινή Eurovision δείχνουν «κούρσα» για δύο. Ο Akylas είναι δεύτερος με 21% πιθανότητες για νίκη στον τελικό. Η Φινλανδία παραμένει πρώτη, με πιθανότητες 34%, μετά την προβολή των βίντεο της τελευταίας πρόβας. Η τάση «δείχνει» αύξηση των ποσοστών του Έλληνα καλλιτέχνη που έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

Η ελληνική αποστολή επέλεξε φέτος να κινηθεί σε μια τελείως διαφορετική αισθητική, πιο κινηματογραφική και πιο «gaming», δημιουργώντας ένα performance που μοιάζει περισσότερο με βιντεοκλίπ παρά με κλασική Eurovision εμφάνιση. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, ο Akylas εμφανίζεται μόνος του μέσα σε μια πολυγωνική κατασκευή με καθρέφτες, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ψηφιακού κόσμου. Πατώντας το «start» στις LED οθόνες, ουσιαστικά βάζει το κοινό μέσα στο σύμπαν του «Ferto».

Η σκηνοθεσία είναι γεμάτη συμβολισμούς και camp λεπτομέρειες, ενώ το μεγάλο twist της βραδιάς έρχεται με την αναφορά στην ιστορική νίκη της Έλενας Παπαρίζου το 2005. Κατά τη διάρκεια του solo της λύρας, εμφανίζεται στη σκηνή χορευτής όπως εκείνοι του «My Number One», με τον Akyla να παίζει μια ιδιαίτερη λύρα με χορδές, σε ένα σημείο που έκανε την αρένα να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

Σε άλλο σημείο, ο Akylas ανεβαίνει πάνω σε πατίνι και κινείται μέχρι το catwalk, ενώ γύρω του εμφανίζονται ψηφιακά «φρουτάκια». Το μεγάλο σκηνικό της ελληνικής συμμετοχής χωρίζεται σε τρία διαφορετικά δωμάτια. Στο πρώτο, η Παρθένα Χοροζίδου υποδύεται μια γυναίκα που πλέκει σκουφιά με αυτάκια Akyla.

Στο δεύτερο δωμάτιο, ένα ελληνικό άγαλμα «ζωντανεύει», δίνοντας έντονο στοιχείο ελληνικής ταυτότητας στην performance. Στο τρίτο επίπεδο, εμφανίζεται ο «θεός του χρήματος», με φόντο χρυσό και σύμβολα πλούτου, σε μια σατιρική αναφορά στη σύγχρονη κοινωνία. Δείτε το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο TikTok από τον χρήση hoi98.