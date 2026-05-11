Χριστίνα Βίδου: Η πρώτη «καλησπέρα» στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ

Τη Δευτέρα (11.05.2026) η Χριστίνα Βίδου ανέλαβε το «τιμόνι» των ειδήσεων του ΣΚΑΪ και είπε στους τηλεθεατές την πρώτη «καλησπέρα».

Η έμπειρη δημοσιογράφος χαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό και ξεκίνησε αμέσως τη μετάδοση των ειδήσεων, καθώς κάθισε στην «καρέκλα» της Σίας Κοσιώνη.

Η Χριστίνα Βίδου λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει μία συγκινητική ανάρτηση με τη Σία Κοσιώνη, με την οποία συνεργάστηκαν αρμονικά όλα αυτά τα χρόνια στον ΣΚΑΪ.

«Respect μικρή μου», είχε γράψει στη λεζάντα στην ανάρτησή της η Χριστίνα Βίδου, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία στην οποία πόζαρε αγκαλιά με τη Σία Κοσιώνη.

Η Χριστίνα Βίδου είχε βρεθεί ξανά στη συγκεκριμένη θέση πριν από λίγους μήνες, καθώς είχε αντικαταστήσει προσωρινά τη Σία Κοσιώνη την περίοδο που βρισκόταν με πνευμονία στο νοσοκομείο.

«Νιώθω σαν αν μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι τη μετουσίωσα σε κάτι όμορφο, σε κάτι που σέβεται τους τηλεθεατές, που τους αντιμετωπίζει όχι ως νούμερα αλλά ως πολίτες. Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών που έχω ως άνθρωπος και των αξιών μου», είχε αναφέρει η Σία Κοσιώνη μετά την παρουσίαση του τελευταίου δελτίου ειδήσεων.