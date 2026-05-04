«Εκλεισε» το prequel του «The Crown» στο Netflix, όσα έγιναν πριν την Ελισάβετ

Σύμφωνα με το Newsweek, θα ζωντανέψουν στην tv τα γεγονότα πριν το θάνατο της Βασίλισσας Βικτώριας το 1901 μέχρι τον γάμο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ με τον Πρίγκιπα Φίλιππο, το 1947. Η νέα σειρά θα καταγράψει τη μεταμόρφωση της Βρετανίας και της βασιλικής της οικογένειας μέσα από παγκόσμιους πολέμους, οικονομικές αναταραχές και συνταγματικές κρίσεις, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για την 70χρονη βασιλεία της Ελισάβετ.

Είναι οριστικό, η ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας θα επιστρέψει με καινούρια prequel σειρά, στο πλαίσιο συμφωνίας με το Netflix ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών (680.250.000 δολαρίων). Το πολυβραβευμένο «Τhe Crown- Το Στέμμα» που αγαπήθηκε διεθνώς, αποτελεί εγγύηση για την καινούρια παραγωγή με τη σφραγίδα ίδιου δημιουργού, του Πίτερ Μόργκαν.

Ο θάνατος της Βικτωρίας το 1901 σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής που καθόρισε το Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από 60 χρόνια και παράλληλα, την αυγή ενός αιώνα πολιτικών αλλαγών, βιομηχανικής δύναμης και παγκόσμιας επιρροής. Η βασιλεία του πρωτότοκου γιου της, Εδουάρδου Ζ΄ που ακολούθησε, παρότι σύντομη, ταυτίστηκε με μια περίοδο κοινωνικών αλλαγών, κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας και διπλωματικών επιτυχιών.

Οι Radio Times υπενθυμίζουν ότι φήμες για κάτι τέτοιο, είχαν κυκλοφορήσει ήδη από τον Απρίλιο του 2022, ενώ γίνονταν γυρίσματα για την τελευταία σεζόν του «The Crown» με πρωταγωνιστές την Dame Ιμέλντα Σάντον, τον Σερ Τζόναθαν Πράις και την Λέσλι Μάνβιλ.

Σε συνέντευξη του το 2024 στο The Hollywood Reporter, ο Πίτερ Μόργκαν άφησε να εννοηθεί ότι ήταν σε συζητήσεις για μια σειρά πρίκουελ. «Δεν μπορώ να φανταστώ καμία περίπτωση στην οποία θα ήθελα να προχωρήσω περαιτέρω στο παρόν, για να το θέσω έτσι, αλλά ταυτόχρονα, δεν νομίζω ότι έχω τελειώσει με το θέμα».

Η Daily Mail επικαλείται πηγή, σύμφωνα με την οποία, «Το Netflix βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για αρκετό καιρό σχετικά με αυτή τη spin-off συνέχεια, αλλά πρόσφατα κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Μόργκαν είχε ήδη αρχίσει να γράφει το σενάριο και το καστ θα επιλεγεί του χρόνου». Ανυπομονούμε!

