Lady Gaga και Doechii τραγουδούν και χορεύουν το «Runway» ως fashion showgirls

To χορευτικό μουσικό βίντεο «Runway»-δηλαδή πασαρέλα- συνοδεύει ως σάουντρακ την πολυαναμενόμενη ταινία «The Devil wears Prada 2».

Με τις performers Lady Gaga και Doechii να αλλάζουν ακραία looks, εισέβαλε ορμητικά στα global charts του Spotify με εκατομμύρια streams μέσα τις τελευταίες μέρες. Mιλάμε για εμφανίσεις «που βγάζουν μάτι» υμνώντας την extravaganza της μόδας.

Στην αρχή του τραγουδιού, το ντουέτο είναι μέσα σε ένα κόκκινο σακάκι, με λευκά πουκάμισα και μαύρες γραβάτες. Η σύμπραξή τους συνεχίζεται με όλο και πιο εκκεντρικές εικόνες.Custom made κοστούμια, υπερβολικά αξεσουάρ και «τεατράλε» μακιγιάζ εναλλάσσονται. Η σκηνοθεσία είναι της Parris Goebel ενώ στη σύνθεση και τον ήχο συνεργάστηκαν οι Bruno Mars, Andrew Watt και Dernst D’Mile Emile II. Το τραγούδι ηχεί και σε ανάστατες backstage σκηνές από τη Milan Fashion Week.

Kατά το Rolling Stone, οι δυο κυρίες μας καλούν σε ένα dancefloor ενώ το People επισημαίνει πως αναδεικνύουν κάποια αξιομνημόνευτα fashion flashbacks και απίθανη couture.