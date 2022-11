So hot right now: Ναι, ζηλέψαμε την cargo ολόσωμη φόρμα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Το Μάρτιο θα ξαναβγεί στην tv η συνέχεια του νέου κύκλου «And Just Like That» με την ώριμη πλέον κοριτσοπαρέα του θρυλικού «Sex & the City». Οι σκηνές γυρίζονται αυτόν το διάστημα στη νέα Υόρκη με την τηλεοπτική Carrie να κάνει και πάλι τη διαφορά στυλιστικά. Ένα κομμάτι του βεστιαρίου της σειράς που πολυσυζητήθηκε πάντως ήταν μια ολόσωμη φόρμα «εργασίας» με στοιχεία cargo. Σε λαδί τόνο, με διάφορα φερμουάρ πάνω της φάνταζε πού μοντέρνα με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να αποδεικνύει πως οι πενηντάρες του σήμερα μπορούν να υιοθετούν με έξυπνο τρόπο, κομμάτια από τη γκαρνταρόμπα μιας 18χρονης. Το jumpsuit ανήκει στη σειρά του ηθικού brand – κινήματος ανακύκλωσης Converted Closet καθώς η πασίγνωστη star αρέσκεται να μας συστήνει νέες δυνάμεις της μόδας. Διάλεξε για ανατρεπτικά αξεσουάρ πολύ sexy ψηλοτάκουνα πέδιλα με λεπτές κάλτσες και το clutch τσαντάκι- περιστέρι του JW Anderson;. (Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα της, δείτε πόσο πιο φρέσκια δείχνει από τη συμπρωταγωνίστριά της Κριστίν Ντέιβις).