Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Ανανέωσε το παλιό κρουαζέ της φόρεμα με επίκαιρο μονοχρωματικό styling

Κάθε στυλιστική επιλογή της 57χρονης αμερικανίδας star και fashion icon Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνεχίζει να γίνεται αυτόματα είδηση. Τελευταία πολυσυζητήθηκε το outfit που έκανε στα γυρίσματα του επόμενου κύκλου της σειράς «And just like that», δηλαδή της συνέχειας του θρυλικού «Sex & the City» στη Νέα Υόρκη. Η τηλεοπτική Carrie ξαναφόρεσε ένα vintage wrap dress σε φούξια- ο συγκεκριμένος τόνος λέγεται διεθνώς magenta- καθώς αυτά τα θηλυκά πατρόν είναι διαχρονικά, χαρίζοντάς του όμως μια καινούρια εικόνα ως total μονοχρωμία. Με αυτό τον τρόπο η ηθοποιός ακολούθησε την πολύ δημοφιλή τελευταία μονοχρωματική τάση αλλά και τη βιώσιμη μόδα που λέει να μην πετάμε τίποτα αλλά να ανακυκλώνουμε τα ρούχα μας υπερασπιζόμενες το περιβάλλον. Με κλασικά ψηλοτάκουνα πέδιλα, ζώνη, κοσμήματα και πουγκί από πλεκτό δέρμα στην ίδια απόχρωση, αόρατο μακιγιάζ και απλό κοτσάκι στα μαλλιά της (όπου μπλέκουν ξανθές ανταύγειες και φυσικά γκρίζα μαλλιά) πέτυχε ένα πολύ σύγχρονο look. Αυτά τα φορέματα αναδεικνύουν πάντα τις καμπύλες και φοριούνται όλες τις εποχές του χρόνου. Ειδικά όταν το χρώμα έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα είναι πάντα εντυπωσιακό.

Η ίδια έγραψε στην λεζάντα των αντίστοιχων φωτογραφιών στο Instagram:

"Dateline Bryant Park.

NYC.

Mono. Chrome.

X,

SJ"