Met Gala, ομορφιά: Διακριτικό μακιγιάζ και ακαταμάχητα κοσμήματα, τα σμαράγδια σε πρώτο πλάνο

Όπως θα παρατηρήσετε αποφεύχθηκαν οι υπερβολές στο make up ενώ σμαράγδια και μπριγιάν σε λευκόχρυσο είχαν την τιμητική τους.

Το βεστιάριο δεν απογείωσε μόνο του τα looks των stars στο Met Gala 2024. Eννοείται πως οι στυλίστες μόχθησαν για να φανούν οι διασημότητες ωραιότερες από ποτέ με την τέχνη του μακιγιάζ και τη λάμψη των κοσμημάτων να συντελούν στο μέγιστο!

«Εβγαλε μάτι» το περιδέραιο της αγέραστης ντίβας Ντέμι Μουρ. Χάρη σε αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε το ιδιόμορφα καμπυλωτό φόρεμα – άνθος με τα βέλη και ετικέτα Harris Reed. Μιλάμε για ένα παραμυθένιο, «βαρύ» κολιέ σε κλασικό κόψιμο με ασορτί σκουλαρίκια του οίκου Cartier. Γεμάτο από διαμάντια και σμαράγδια αποτελεί δημιουργία με μουσειακή διάσταση. Σε αυτό βασίστηκε και το ρούχο από vintage, συλλεκτική ταπετσαρία. Το ίδιο το κόσμημα ονομάζεται «Χλωρίς» δηλαδή ελληνική λέξη για τα φυτά ενώ και το φόρεμα είναι εμπνευσμένο τη νύμφη των φυτών και των λουλουδιών στην ελληνική μυθολογία. Ωστόσο το make up ήταν πολύ διακριτικό σε ροζέ τόνους.

Η Cardi B έκλεψε την παράσταση χάρη στο εκτόπισμα της τουαλέτας της, που θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει φορεθεί ποτέ στο Met. Το beauty look της είχε εξωτικά χαρακτηριστικά, σε style αραβικού κόσμου και μαχαραγιά. Τα κοσμήματά της ήταν πολύ ογκώδη, λες και βγήκαν από σεντούκι παραμυθιού. Τεράστια κρεμαστά σκουλαρίκια, μενταγιόν (με κοτρόνα), βραχιόλι και δαχτυλίδια με μπριγιάν και σμαράγδια πελώρια. Το jewelry προερχόταν από το brand A.Jaffe και συνδυάστηκε με πράσινα μακριά νύχια και έντονες, ψεύτικες βλεφαρίδες.

Η Ντέμι Λοβάτο επέλεξε ασημένιο outfit γεμάτο χάντρες και 3D λουλούδια. Το συνδύασε με ένα σύγχρονο design κολιέ της εταιρείας De Beers με διαμάντια 63 καρατίων, σε απέριττη αισθητική, ώστε να επιτευχθεί μονοχρωματικό ύφος icy-chic. Το make up βασίστηκε σε φυσικό κραγιόν και σκιά ασημί.

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ

Η Τζένιφερ Λόπεζ φορούσε μια αστραφτερή, glittering Schiaparelli Haute Couture τουαλέτα με έμπνευση τις πεταλούδες της φύσης, επιμένοντας στην κατηγορία των glam nude dresses. To μακιγιάζ της ήταν άχρωμο, ώστε το πρόσωπο να δείχνει ηλιοκαμένο, δίχως άλλες εντάσεις. Αλλωστε το περιδέραιο Tiffany & Co έλαμπε τόσο που δεν χρειαζόταν φορτωμένο beauty look. Φάνταζε σαν κομμάτι του ρούχου. Mιλάμε για ένα μοναδικό διαμάντι 20 καρατίων πλαισιωμένο περίτεχνα από 75 μπριγιάν. Το κόσμημα – έργο τέχνης εντάσσεται στο Blue Book 2024 εκπροσωπώντας την Tiffany Celéste Collection.