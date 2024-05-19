Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ –ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΥΤΡΑΣ
TA ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΛΥΓΕΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΛΑΚΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΜΑΝΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 48
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΤΙΤΙΝΑ)
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΚΟΥΡΑΣΙΔΗ
(ΕΤΩΝ 89)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΡΓΥΡΗ ΚΟΥΡΑΣΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΝΟΚΩΣΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΩΤ. ΔΡΙΜΑΛΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-5-2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΓΙΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΜΑΛΑ,ΙΕΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΙΜΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΩΝΗ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ,ΕΛΕΝΗ,ΜΑΝΩΛΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΡΒΑΡΑ,ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 – 5 – 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.30 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 1.15 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΤΑΚΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΟ
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ 1974
ΕΤΩΝ 71
Θανόντα , κηδεύουμε την Δευτέρα 20/5/2024 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΕΦΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΙΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΛΗΣ , ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ & ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΚΟΥΦΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 78
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 20-5-2024 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ, ΡΟΥΛΑ & ΜΑΡΤΣΙΑΝΟ ΜΑΡΤΣΙΑΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΤΣΑ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ χηρα ΑΛΕΞ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Ετών 96
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 21/5/2024 και ώρα 12μμ τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά: Ελπίδα και Άγγελος Μιντιλογλίτης, Σπυρίδων Συνοδινός
Οι εγγονοί Οι δισέγγονοι Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος
Ευβοίας 184, Πάτρα.
Τηλ. επικοιν. 2610 426787, 6973 698 042, 690 6611060.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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