Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2024: Πρωτιά στη δημιουργική ψαροφαγία του Λευτέρη Λαζάρου

Σας έχουμε τη σχετική λίστα με τη βαθμολογία των ειδικών:

ΑΤΤΙΚΗ

Varoulko Seaside, Μικρολίμανο, 16/20

Ark, Γλυφάδα, 14,5/20

Βασίλαινας, Ιλίσια, 14,5/20

Cookoovaya, Ιλίσια, 14,5/20

Milos Estiatorio, Ξεν. "Xenodocheio Milos", Αθήνα, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Καβούρι, 14,5/20

Παπαϊωάννου, Κεφαλάρι, 14,5/20

Sense, Ξεν. "AthensWas", Μακρυγιάννη, 14,5/20

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα, 14,5/20

Travolta, Περιστέρι, 14,5/20

Pharaoh, Εξάρχεια, 14/20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Salonica Restaurant & Bar, Ξεν. "Makedonia Palace", 15/20

Grada Nuevo, 14,5/20

Ηλιόπετρα, 14,5/20, NEW ENTRY

Μούργα, 14,5/20

Όλυμπος Νάουσα, Ξεν. "ΟΝ Residence", 14,5/20

Trizoni Exclusive, 14,5/20, NEW ENTRY

Χαρούπι, 14,5/20

Αλεπού, Πυλαία, 14/20, NEW ENTRY

Γλυκάνισος, Πυλαία, 14/20

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Noble Gourmet, Ξεν. "Elysium Resort & Spa", Ρόδος, 15/20

Hellas, Ρόδος, 14,5/20

Broadway, Κως, 14,5/20

Mylos By The Sea, Λέρος, 14,5/20

Μαυρίκος, Ρόδος, 14/20

Παράγκα, Ρόδος, 14/20

Ταβέρνα Ηλίας, Ρόδος, 14/20

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Selene, ξεν. "Katikies Garden", Σαντορίνη 15,5/20

Grandma's, Ξεν. "Liostasi Hotel & Suites", Ίος, 15/20

Petra Restaurant, Ξεν. "Canaves Oia Suites", Σαντορίνη, 15/20

Ches, Ξεν. "Calilo", Ίος, 15/20

Varoulko Santorini, Ξεν. "Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts Collection", Σαντορίνη, 15/20

Kenshō Ornos, Ξεν. "Kenshō Ornos", Μύκονος, 14,75/20

Μαραθιά, Τήνος, 14,75/20

Vassilenas Blue, Αντίπαρος, 14,5/20

Efisia, Ξεν. "Myconian Ambassador", Μύκονος, 14,5/20

Ηλιοβασίλεμα, Σύρος, 14,5/20

Iθaka, Ίος, 14,5/20

Cantina, Σίφνος, 14,5/20

Qhera, Σαντορίνη, 14,5/20, NEW ENTRY

Lady Finger, Ξεν. "Andronikos", Μύκονος, 14,5/20, NEW ENTRY

Mario, Πάρος, 14,5/20

Black Rock, Ξεν. "Santorini Secret", Σαντορίνη, 14,5/20

Bostani, Ξεν. "Verina Astra", Σίφνος, 14,5/20

Nōema, Μύκονος, 14,5/20

Panigyri Restaurant, Σαντορίνη, 14,5/20

Rada, Ξεν. "Cove Paros", Πάρος 14,5/20

FlyAway, Ξεν. "West East Suites", Σαντορίνη, 14,5/20

Araklia, Ηρακλειά , 14/20

Ήταν ένα μικρό καράβι, Τήνος, 14/20

Το Θαλασσάκι, Τήνος, 14/20

Noa, Ξεν. "Myconian Kyma", Μύκονος , 14/20

ΚΡΗΤΗ

The Yacht Club, Ξεν. "Elounda Mare", Ελούντα, 14,5/20

Cremnos, Ξεν. "Acro Suites", Αγ.Πελαγία, 14,5/20, NEW ENTRY

La Bouillabaisse, Ξεν. "Minos Beach Art Hotel", Αγ. Νικόλαος, 14,5/20

Taverna Daios Cove, Ξεν. "Daios Cove Luxury Resort & Villas", Αγ. Νικόλαος, 14,5/20

Ferryman, Ελούντα, 14,5/20

Hasika, Ρέθυμνο, 14,5/20

Αλέκος, Ρέθυμνο, 14/20

Ο Λεβέντης, Χανιά, 14/20

Ονήσιμος, Ηράκλειο, 14/20

Πεσκέσι, Ηράκλειο, 14/20

Χρυσόστομος, Χανιά, 14/20

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Melia, Ξεν. "Lesante Blu Beach Resort", Ζάκυνθος, 15/20

Prosilio, Ζάκυνθος, 15/20

Dominicale, Ζάκυνθος, 14,5/20

Pomo d' Oro, Κέρκυρα, 14,5/20

Κληματαριά, Κέρκυρα, 14/20

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Anama, Γιάλοβα Μεσσηνίας, 15/20

Kooc Secrets, Ξεν. "Costa Navarino", Πύλος Μεσσηνίας, 14,75/20

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Bubo Fine Dining Restaurant, Ξεν. "Ekies All Senses Resort", Βουρβουρού, 15/20

Tomata, Ξεν. "Sani Marina- SaniResort", Σάνη, 15/20

Η Μαριγούλα, Πολύγυρος, 14,5/20

Μαρίνα, Ποτίδαια, 14,5/20

Trizoni Sea Treasures, Κρυοπηγή, 14,5/20

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βεργιώτικο, Βέροια, 14,5/20

Ο Θωμάς, Σκλήθρο Φλώρινας, 14/20

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό Φλώρινας, 14/20

Χάραμα, Αρκοχώρι Ημαθίας, 14/20

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Almira Fish & Meat Tavern, Αλεξανδρούπολη, 14,5/20

Ανδρέας, Σκοπιά Σερρών, 14,5/20

Lost Sheep, Ξεν. "A for Art", Θάσος, 14,5/20, NEW ENTRY

Η Ταβέρνα του Άη Γιώργη, Μάκρη Αλεξανδρούπολης, 14,5/20

Καρυδιές, Σαμοθράκη, 14/20

Κοτάννη, Πομακοχώρια Ξάνθης, 14/20

