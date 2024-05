Ποιο ελληνικό στέκι μπήκε στη διεθνή Βίβλο της καλύτερης πίτσας στην Ευρώπη;

Μιλάμε για το δημοφιλέστατο, εμβληματικό πιάτο της ιταλικής κουζίνας και τις παραλλαγές του, εκτός των συνόρων της πατρίδας του. Στην πρώτη θέση συναντάμε την επιχείρηση Napoli on the Road που δημιούργησε ο expert Michele Pascarella σε βρετανικό έδαφος.

1 Napoli On The Road, London

2 Sartoria Panatieri, Barcelona

3 Via Toledo Enopizzeria, Vienna

4 50 Kalò, London

5 Baldoria, Madrid

6 Pizza Zulu, Fürth

7 IMperfetto, Puteaux

8 NNea, Amsterdam

9 La Balmesina, Barcelona

10 Fratelli Figurato, Madrid

11 La Pizza È Bella, Antwerp

12 Forno D’Oro, Lisbon

13 Surt, Copenhagen

14 Franko’s Pizza & Bar, Zagreb

15 Little Pyg, Dublin

16 Matto Napoletano, Skopje

17 Demaio, Bilbao

18 Stile Napoletano, Chester

19 La Piola Pizza, Brussels

20 Zielona Górka, Pabianice

21 Guillaume Grasso, Paris

22 450°C, Turku

23 MaMeMi, Copenhagen

24 Malafemmena, Berlin / Forza, Helsinki

25 Odori, Athens / 450 Gradi, Lidingö

26 L’Antica Pizzeria, London

27 PEPPO’s, Riga

28 Ciao A Tutti, Warsaw

29 ‘O Ver, London

30 Pop’s Pizza, Ljubljana

31 La Manifattura, Paris

32 Pietra, Belgrade

33 Arte Bianca, Sagres

34 Pizza Nuova, Prague

35 Belli Di Mamma, Budapest

36 Sapori Italiani U Taliana, Bratislava

37 Majstor I Margarita, Belgrade / Futura Neapolitan Pizza, Berlin

38 Gasparic, Girona

39 Margherita Pizzeria, Tallinn

40 Dalmata, Paris

41 Infraganti, Alicante

42 Da PONE, Zurich

43 Kytaly, Geneva / 081 Pizzeria, London

44 MOZZ., Ankara

45 Lupita Pizzaria, Lisbon

‘46 NaPizzà, Brussels

47 Iovine’s, Paris

48 Villa Severino, Helsinki

49 ZANO, Iași

50 Papi Mannheim, Mannheim

