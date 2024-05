To παγκόσμιο ρεκόρ της Μαντόνα: Συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους στην συναυλία της Κοπακαμπάνα

Σείστηκε το διασημότερο τοπόσημο της Βραζιλίας. Κάθε προηγούμενο ρεκόρ της έσπασε εκεί η Μαντόνα και συγκεκριμένα στη συναυλία που έδωσε στο εξωτικό Ρίο ντε Τζανέιρο. Ήταν η τελευταία βραδιά της περιοδείας της, που σηματοδότησε τέσσερις δεκαετίες στην ποπ, για τη βασίλισσα του είδους, μια περιοδεία που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο.

Στη διάσημη παραλία της Κοπακαμπάνα συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο πλήθος που ξεπερνούσε τα 1,6 εκατομμύρια κόσμου για την εμφάνιση της pop queen, που ήταν δωρεάν.

«Εδώ είμαστε στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Αυτό το μέρος είναι μαγικό», είπε στην έναρξη του show της.



Η Μαντόνα ξεκίνησε το πρόγραμμα με το τραγούδι της Nothing Really Matters του 1998 και ερμήνευσε πολλές από τις επιτυχίες της, όπως Like a Virgin, Hung Up και Like a Prayer, ενώ στη σκηνή την πλαισίωναν οι Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες Anitta και Pabilo Vittar.

Το τουριστικό πρακτορείο του Ρίο που ανέλαβε τη διοργάνωση ανέφερε ότι 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία στη διάσημη παραλία της πόλης, όπου έχουν πραγματοποιηθεί τεράστια γεγονότα στο παρελθόν.