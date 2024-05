Met Gala: «Φουντώνει το κουτσομπολιό για comeback Galliano με τις ευλογίες της Γουίντουρ

Η φιλία της Γουίντουρ με τον John Galliano που τον στήριξε ακόμα και μετά την «καταδίκη» του στην αφάνεια, δεν έχει κλονιστεί. Αλλωστε, για εκείνη το σημαντικότερο παραμένει η δημιουργία υψηλής μόδας… «John Galliano Was the Star of the Met Gala After All» σημειώνει το The Cut και εννοείται πως συμφωνούμε. «Is 2024 The Year Of John Galliano?» αναρρωτιέτει το Elle. Kαι όλα δείχνουν πως έτσι είναι.

