Η Carrie αγανακτεί με το μισογυνισμό της ηλικίας και μας θαμπώνει με Dolce e Gabbana

Πάντα με αφοπλιστικές stylish επιδόσεις, η 56χρονη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κάνει ένα θεσπέσιο εξώφυλλο στην αμερικάνικη Vogue με μια τούλινη alta moda τουαλέτα των Dolce e Gabbana – από αυτές που μας παρασύρουν να ονειρευόμαστε- ενώ δεν «μασάει» τα λόγια της για την αντιμετώπιση της εικόνας των ηλικιωμένων γυναικών. Ποζάρει προφίλ μέσα στα αιθέρια ροζ τούλια και τα απλικαρισμένα λουλούδια, επιλέγοντας για τα μαλλιά της έναν αυστηρό κότσο όπου «μπλέκουν» το ξανθό και το γκρίζο χρώμα της ωριμότητας. Και όχι τυχαία.

Είναι πάλι εδώ όχι μόνο για να μιλήσει για το νέο πολύκροτο κύκλο του «Sex and the City» με τον τίτλο «And Just Like That…» και για την Carrie που πενηντάρισε, αλλά και για τις επιθέσεις που οργιάζουν στα social media επειδή δεν δείχνει όπως παλιά, τότε που πρωτουποδύθηκε την πολυαγαπημένη νεουορκέζα το 1998.