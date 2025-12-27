Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29-12-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 74
Κηδεύουμε την Κυριακή 28 -12-2025 & ώρα 2.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Κυριακή 28 -12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ,
ΝΙΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 – 12 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΡΑΦΑΗΛΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΟ
{ΕΤΩΝ 86}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ , ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΠΠΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝ. ΚΑΦΙΡΗ
το γένος Βέρρα (ετών 58)
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 29/12/2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12:30 μ.μ.
Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος
Τα παιδιά της: Μαργαρίτα, Ιωάννα & Χρήστος
Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Βασιλική Βέρρα
Ο εγγονός
Τα ανήψια της
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα – Τηλ.: 2610 324501
Β’ Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο – Τηλ.: 26910 27144
Κιν.: 6932 885964
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΤΟΥ
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 70
Κηδεύουμε την Δευτέρα 29-12-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
