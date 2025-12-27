Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29-12-2025

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου. Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

Κηδεύουμε την Κυριακή 28 -12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λεύκας.

Την πολυαγαπημένη μας

Κηδεύουμε την Κυριακή 28 -12-2025 & ώρα 2.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΗΔΕΙΑ

TOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 75



ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 – 12 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ



Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΖΩΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , ΡΑΦΑΗΛΛΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295

Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΠΑΝΟ

{ΕΤΩΝ 86}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ , ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΜΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΠΠΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝ. ΚΑΦΙΡΗ

το γένος Βέρρα (ετών 58)

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 29/12/2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12:30 μ.μ.

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος

Τα παιδιά της: Μαργαρίτα, Ιωάννα & Χρήστος

Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Βασιλική Βέρρα

Ο εγγονός

Τα ανήψια της

Οι εξάδελφοι

Οι λοιποί συγγενείς



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ Γραφείο: Ευβοίας 131, Πάτρα – Τηλ.: 2610 324501

Β’ Γραφείο: Αγ. Ανδρέου 3, Αίγιο – Τηλ.: 26910 27144

Κιν.: 6932 885964

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΩΤΟΥ

ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 & ΩΡΑ 11 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 70

Κηδεύουμε την Δευτέρα 29-12-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.